La SSJ buscará un recurso extra por mil 850 MDP

Con la finalidad de lograr sanear las finanzas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) este mismo año, el titular, Alfonso Petersen Farah, buscará que el Gobierno Estatal pueda inyectar a la dependencia un recurso extraordinario del total de su deuda que es por unos mil 850 millones de pesos.

“El Gobierno del Estado ha venido aportando recursos para intentar solventar las diferentes necesidades de la Secretaría. Sí hace falta otra, que es lo que estamos gestionando y estamos intentando que podamos recurrir al pago total de los compromisos financieros pendientes que tenemos”.

El secretario aseguró que será este mismo miércoles cuando resuelvan el presupuesto que se requiere para el ejercicio 2018, en donde aspira obtener, entre la SSJ y el Hospital Civil de Guadalajara, alrededor de dos mil millones de pesos más que los 13 mil 730.3 millones, que se tuvieron este año.

"Aún no me pasan el reporte de cómo estamos, pero hoy voy a estar trabajando durante todo el día en esto y en una semana podré tener un diagnóstico"

Esto, lo dijo durante un recorrido en donde presentó al nuevo director de Salud Pública, Mario Márquez Amezcua, quien se integra en lugar de Jorge Sánchez González, al cual agradeció el trabajo realizado durante la gestión de Antonio Cruces Mada.

“Estaremos trabajando por la salud pública de Jalisco, aún no me pasan el reporte de cómo estamos, pero hoy voy a estar trabajando durante todo el día en esto y en una semana podré tener un diagnóstico. El doctor Petersen me ha encargado: primero tener el diagnóstico y después empezar a tomar decisiones, desde la plantilla hasta los programas para lograr las metas”, comentó Márquez Amezcua.

Además, a partir de este miércoles, se integran: como director de Hospitales y Regiones Sanitarias, Armando Pimentel Palomera, en lugar de Víctor Ángel Castañeda Salazar; en Administración, Ada Lucía Aguirre Varela, para reemplazar a José Ramón Aldana González; mientras que la Dirección de Planeación la deja Luis Daniel Meraz Rosales, para ser sustituido por el anterior secretario de Salud, Cristóbal Ruiz Gaitán; y el la Dirección jurídica entra Ana Robles Jiménez, en lugar de Fernando Letipichia Torres.

SABER MÁS

-La SSJ tiene una deuda de mil 850 millones de pesos.

-Siguen sin aclarar cuatro mil 700 millones de pesos de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

-Pretenden tener dos mil millones de pesos más, entre Hospital Civil y SSJ.