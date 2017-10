Dejaré el dengue de la política por el de la salud: Petersen

Alfonso Petersen Farah, coordinador de la fracción edilicia del PAN en Guadalajara, confirmó que pedirá licencia como regidor para tomar las riendas de la Secretaría de Salud en el Gobierno del Estado.



El edil suplirá a Antonio Cruces Mada quien renunció al cargo para buscar la candidatura por la presidencia municipal de Zapopan. Negó que se trate de una concesión o presión electoral a Acción Nacional.



"Me incorporaré a la Secretaría de Salud Jalisco en atención a una solicitud que me hizo el gobernador, en un momento en el que la Secretaría requiere sin duda de conocimiento, experiencia y mucho trabajo para poder solventar una serie de temas", señaló.



"Habré de asumir con toda responsabilidad la posición como secretario de Salud. Dejaré el dengue de la política por el dengue de la salud pública, me encargaré responsablemente de los diferentes temas de la salud pública".

Solicité licencia a mi cargo como Regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara a partir del día de hoy a las 14:00 horas pic.twitter.com/TTnwLg3L0Z — Alfonso Petersen (@AlfonsoPetersen) 23 de octubre de 2017



Petersen explicó que una de sus primeras acciones al frente de la dependencia será realizar un diagnóstico para conocer su situación pues indicó que le han comentado que existen una serie de problemas administrativos y financieros.



"Será lo primero que habremos de atender sin descuidar las responsabilidades de la Secretaría de Salud".

Petersen indicó que los siguientes 13 meses los dedicará por completo a la Secretaría y descartó buscar un cargo de elección popular en 2018. Señaló que esto podría concluir su carrera política para retomar su carrera como médico particular.



Es la tercera vez que Petersen encabeza la Secretaría de Salud. La primera fue durante el sexenio de Francisco Ramírez Acuña y la segunda con Emilio González.