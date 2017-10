La SSJ aplicará más de 869 mil vacunas en Semana Nacional de Salud

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) puso en marcha la Tercera Semana Nacional de Salud, en la que se estima que se realicen tres millones 706 mil 825 acciones en favor de la salud de la población. Se aplicarán 869 mil dosis 736 dosis de vacunas en todo el Sector Salud.



Lo que las autoridades pretenden es romper a corto plazo con la cadena de transmisión de algunos padecimientos y mantener erradicada su transmisión autóctona, además de fomentar la prevención de enfermedades mediante la vacunación.



El Secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada, mencionó que además de completar el esquema de vacunación, las acciones de esta semana de salud están relacionadas con escuela saludable, entorno de difusión y promoción de las diferentes enfermedades que atañen particularmente en la infancia y reforzar las campañas de acciones permanentes.



Actualmente las vacunas que se aplican en las instituciones cuentan con acreditación y están avaladas por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Por su parte, la directora de la Escuela Primaria "Cedros del Líbano", Patricia Gloria Ayala Barajas, agradeció que en este centro educativo se realizara el arranque de la Tercera Semana Nacional de Salud y el esfuerzo en beneficio de la niñez.



Además de completar el esquema de vacunación, las acciones de están relacionadas a la difusión y promoción de las diferentes enfermedades que atañen particularmente en la infancia. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Acciones a realizar:

-Vacunar con SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) a los niños y niñas de nuevo ingreso a la instrucción primaria y a los de 6 años de edad no inscritos en el Sistema Educativo Nacional, que no han recibido la segunda dosis de este biológico.

-Vacunar contra el Virus del Papiloma Humano a niñas de 5º grado de primaria y de 11 años no escolarizadas con primera dosis de la vacuna. La segunda dosis se aplicará en la Segunda Semana Nacional de Salud del 2018

-Reforzar la vacunación permanente completando esquemas básicos (BCG, pentavalente acelular, antihepatitis B, triple viral SRP, antirotavirus, antineumocócica conjugada), aplicación de vacuna anti-influenza, refuerzos de la vacuna DPT y TD en adolescentes y adultos.

-Otorgar protección contra tétanos neonatal en embarazadas mediante la administración de una dosis de TD o TDPA, de acuerdo a los lineamientos para la aplicación de vacuna en el embarazo.

-Distribuir Vida Suero Oral a cada una de las madres y responsables de los menores de cinco años que entren en contacto con los Servicios de Salud.

-Reforzar la ministración de suplementos de vitaminas, minerales, hierro y ácido fólico a la población en riesgo.

-Durante esta semana, el Sector Salud en el Estado realizará en conjunto 839 mil 143 capacitaciones para los responsables de menores de cinco años en signos de alarma de enfermedades diarreicas agudas y de prevención contra el tétanos neonatal.



Dosis de vacunación

- 37 mil 226 dosis de SRP (sarampión, rubéola y parotiditis)

- 41 mil 410 dosis de VPH (virus del papiloma humano)

- 677 mil 546 dosis de Sabin (poliovirus)

- 6 mil 442 dosis de BCG (tuberculosis meníngea)

- 25 mil 268 dosis de pentavalente acelular

- Ocho mil 354 dosis de vacuna DTP (difteria, tosferina y tétanos)

- 19 mil 843 dosis de rotavirus

- 23 mil 466 dosis de neumococo conjugada

- Dos mil 170 dosis de neumococo polisacárida

- Nueve mil 493 dosis de SR (sarampión y rubeola)

- 11 mil 503 dosis de TD (tétanos difteria)

- Dos mil 655 dosis de TDPA (difteria, tosferina y tétanos)

- Cuatro mil 360 dosis de hepatitis B pediátrico