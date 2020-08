La SISEMH reprueba resolución del juez ante agresor sexual de Vallarta

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) califica como reprobatoria la decisión de Jorge Solís, juez de Control y Oralidad luego de que no vinculara a Luis Alonso “N” por el delito de corrupción de menores.

Luis Alonso fue encontrado en flagrancia con una menor de diez años desnuda al interior de su automóvil, en una colonia marginada del municipio. El hombre era director de recursos humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta y por el hecho fue destituido.

De acuerdo con el juez, decidió no vincularlo porque “no hay corrupción de menores, pues cuando el hombre la tocó, la niña no sintió placer”. La SISEMH reitera que el acto del juez “obstaculiza el acceso a la justicia para la víctima y su familia, y se convierte en un mensaje potente para muchos hombres, que explícitamente señala que pueden vejar a una niña o a una mujer y no tener un castigo”.

La dependencia enfatiza que “se necesita que juzgadores de todo el Poder Judicial y las entidades involucradas en el acceso a la justicia cumplan a cabalidad con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia para las niñas, adolescentes y mujeres y de no ser así que sean sancionados con todo el peso de la ley”.

Al respecto, el Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) asegura que la decisión carece de perspectiva de género y de interés en la niñez. Por ello, además de reprobar su actuación, exigen su salida inmediata.

JM