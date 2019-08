La Luz del Mundo celebra sin su líder

Un letrero gigante está al inicio de la calzada Samuel Joaquín Flores, en la colonia Hermosa Provincia de Guadalajara: "#Inocente", indican las letras en acero para hacer referencia al líder de la iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos, acusado por varios delitos sexuales.

"#Inocente", se lee en las playeras de varias de las personas que atienden los puestos de comida que se han instalado en torno al templo sede internacional de esta organización religiosa surgida en Guadalajara y donde este viernes se dará la bienvenida a unos 600 mil seguidores provenientes de 58 países para celebrar la llamada Santa Convocación, su fiesta máxima.

A pesar de la ausencia física del líder, dice Eliezer Gutiérrez Avelar, vocero de la iglesia, él está presente en espíritu y ha designado quien presida los eventos en su ausencia, en los que se conmemora la última cena de Cristo con sus apóstoles.

"No tendremos su presencia física, lo que no quiere decir que no sintamos su presencia espiritual y sus enseñanzas; evidentemente no nos da alegría que no esté presente, claro que hay un sentimiento de tristeza, pero hay confianza, lo puedes constatar al ver los rostros de los hermanos, confiamos en que conforme se vayan desahogando los señalamientos en su contra, se irán desestimando y prevalecerá la verdad en que creemos", afirmó.

Aunque esta edición de la celebración se da en un marco extraordinario para los fieles por lo ocurrido con Joaquín García, no se prevén cambios o ceremonias particulares para orar por el líder: "Cada Santa Cena tiene sus particularidades, pero la estructura de la ceremonia es la misma", indicó.

Este es quizá el evento que trae a Guadalajara más personas de diferentes puntos del planeta y se estima que deje una derrama económica de 300 millones de pesos en el estado, pues muchos de los asistentes aprovechan el viaje para vacacionar en otros sitios de la entidad.

Gutiérrez Avelar explicó que cada año el proceso involucra a cerca de 20 mil personas de todo el mundo, entre ministros y voluntarios.

El tema del hospedaje ha causado polémica pues el gobierno de Jalisco prestará 61 escuelas públicas para albergar a por lo menos 41 mil visitantes de la iglesia; sin embargo, no es la única manera.

"Hay algunos que llegan a hoteles, otros rentan casas, hay quienes usan plataformas digitales como Airbnb, pero hay quien no tiene esas posibilidades y para ellos se crea una infraestructura temporal extraordinaria en casas de algunos hermanos, en salones que se rentan, en albergues que tiene la comunidad o en escuelas", dijo el vocero.

