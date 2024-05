Como parte de sus propuestas para lograr la reelección en Zapopan, Juan José Frangie, candidato de MC, apuesta por hacer más eficientes los servicios públicos.

En entrevista, el aspirante emecista dijo que para lograrlo pondrá en marcha una unidad especial de auditoría que revisará los trámites que tienen más de cuatro meses sin respuesta.

Este eje, explicó Frangie, repercutirá en una menor corrupción en ese rubro, pero también dará agilidad en áreas como licencias, expedición de dictámenes de Protección Civil y transmisiones patrimoniales.

En movilidad, el también empresario adelantó que se implementará un escuadrón exclusivo cuyos elementos servirán como facilitadores del tráfico en más de 40 puntos de la ciudad, con los cuales se buscará disminuir de una hora a sólo 30 minutos los traslados dentro del municipio.

“Nuestros agentes no irán armados y no van a levantar multas. Lo único que harán es estar en los cruceros más conflictivos, agilizando el tráfico”, explicó.

Sobre infraestructura, Frangie pretende conectar puntos estratégicos, para lo cual creará cuatro obras con la colaboración del Gobierno del Estado.

El primer proyecto es la construcción de un túnel de Aviación hacia el Estadio AKRON, para combatir los atorones de la zona de cara a la realización del Mundial de 2026, donde el inmueble albergará cuatro partidos.

Los otros tres son una “herradura” para desahogar el tráfico de Tabachines; una vía elevada que termine con los embotellamientos que se hacen en Avenida Patria; y un nuevo paso a desnivel en Servidor Público, que conectará hasta el Periférico.

En seguridad, Frangie reforzará el escuadrón de drones, adquirirá nuevas patrullas y renovará la Academia de Policía con tecnologías especializadas.

Empresario, político y apasionado de la lectura

Siendo un adolescente, Juan José Frangie tuvo que hacerse cargo de la empresa dulcera de la familia ante el fallecimiento de su padre, y poco a poco se convirtió en un importante empresario de la ciudad que lideró la primera organización de jóvenes empresarios de Zapopan. En miras de buscar un mejor entorno para todos, se convirtió en el político que hoy busca la reelección de la alcaldía de Zapopan.

Frangie es un apasionado de los deportes. Y aunque uno de sus favoritos es el futbol, pues incluso llegó a dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara, viéndolas campeonas en el 2006, él se considera especialista en el golf, deporte que jugó desde muy chico, e incluso, llegó a competir en torneos mundiales, quedando entre las primeras 50 posiciones.

“Fui empresario del futbol por 10 años, pero las carreras de coches, los go-karts, andar en moto... todo ese tipo de deportes siempre me gustaron, pero en competencias”, menciona el aspirante a la reelección.

Juan José Frangie también es un apasionado de la lectura y lo que más le gusta leer son las biografías de figuras y personajes exitosos en todas sus áreas, ya sean los negocios, el deporte o la política, como la vida del ex primer ministro británico Winston Churchill.

El candidato de Movimiento Ciudadano también disfruta de la música y el cine. Entre sus actores favoritos se encuentra Kevin Costner. “Se me hace un cuate que, en primera, solo toma papeles muy importantes y en segunda es muy interesante”, opina.

También se declaró un amante de la ópera, siendo Andrea Bocelli y Luciano Pavarotti dos de sus exponentes favoritos. En otros géneros musicales, también disfruta escuchar a Tina Turner o Gloria Gaynor, así como a Alejandro Fernández y Juan Gabriel. Y aunque le gustan mucho las veladas bohemias, prefiere no cantar.

Un dato curioso de Frangie es que, a pesar de ser un empresario restaurantero, considera que no sabe cocinar, como sí lo saben hacer su mamá y sus hermanas. “Mi madre cocinaba, mis hermanas cocinan, Wendy mi hermana lo hace muy bien, Pero yo no cocino, yo creo que podría morirme de hambre en mi casa”, dice.

Candidato familiar y perseverante

Juan José Frangie respondió preguntas más cercanas a sus ideales, en los que destacó la importancia de su familia. Y sobre los fracasos, aclara que esa palabra no existe en su vida, ya que se considera perseverante.

- ¿Tequila, whisky, ron o mezcal?

- Whisky, etiqueta negra.

- ¿De qué se arrepiente a su edad?

- De nada.

- ¿El mayor logro o satisfacción?

- Es diferente un logro a una satisfacción. Mi mayor satisfacción después del nacimiento de mis hijos, fue haber hecho a Chivas campeón. En logros, uno de mis más grandes fue haber sido presidente de Coparmex.

- ¿El mayor fracaso?

- En mi vida la palabra fracaso no la tengo. He tenido muchos obstáculos, muchas caídas, pero siempre hay que levantarse de ellas. He tenido muchos vaivenes, pero un fracaso es cuando ya te rendiste, y nunca me rindo.

- ¿El mejor y peor recuerdo de niño?

- El peor, cuando murió mi padre. El mejor, cuando fui al Mundial de Golf.

- ¿Era bueno para estudiar?

- Regular, pero muy vago.

- ¿Qué le hubiera gustado estudiar?

- Arquitecto, me gusta mucho la decoración y todo eso.

- ¿Muchas novias?

- No me metas en problemas. Pero sí fui muy noviero.

- Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué cambiaría?

- En mi persona, en lo que soy, en lo que hice de mi vida, nada. Pero, por ejemplo, en los negocios, en las empresas, sí. Yo hubo un momento donde quise abarcar demasiado en los negocios. Pensé que el futuro económico se basaba en crecer en vez de enfocarse. Si yo me hubiera enfocado en un par de negocios y no en 15, ese par de negocios hubieran sido otro tipo de empresa. Pero tuve de todo tipo de negocios, nada más me faltó un par. Tuve hasta tiendas de magia, tuve experiencia en todo.

- ¿Quién es su principal amigo?

- Tengo varios amigos. Me considero que puedo contarlos con la mano, muchas veces dicen que con la mano no cuentas a tus amigos, pero sí, creo llenar los cinco dedos con mis mejores amigos.

- ¿Algún enemigo o alguien que le caiga mal?

- Debo de tener, todos debemos de tener, pero identificado, no. Que me caigan mal, sí, muy pocos, pero soy una persona que me gusta llevarla bien con todo mundo, aunque hay por ahí un “parecito” que no son muy de mi agrado.

- ¿Quién es su mayor inspiración?

- Mi madre.

- ¿La importancia de su familia en su vida?

- Toda, si no hay familia no hay nada.

- ¿Dejaría la política por su familia?

- Claro.

- ¿Qué mensaje le da a los lectores y cibernautas de EL INFORMADOR?

- Hoy estoy en la política, hoy es una parte de mi vida, estuve 10 años en organismos empresariales, 10 años en el futbol, voy por nueve en la política, y a lo mejor tres más si me favorece la votación. Soy un hombre de ciclos, que siempre me ha gustado ser el ajonjolí de todos los moles, soy muy inquieto. Además de que nunca he dejado mis empresas, nunca las he descuidado, pero hay momentos y ciclos en la vida, y esos hay que saberlos romper, aunque es muy difícil, porque en la política unos creen que serán eternos, tantos años y lloran y se ponen de luto. Yo creo que no, el día en que me separe de la política me retiraré satisfactoriamente, pleno y no pasará nada, como me retiré del fútbol y como me retiré de Coparmex. Lo más esencial es la familia y la empresa propia.

Con una larga trayectoria en organismos empresariales, equipos deportivos y ahora en la política, Juan José Frangie Saade quiere alargar a 12 años su trabajo en Zapopan, luego de ser jefe de Gabinete en los dos periodos de Pablo Lemus y alcalde durante el trienio más reciente. EL INFORMADOR/ A. Navarro

¿Qué opina de?

Juan José Frangie se ha distinguido por su carácter decisivo y por la forma tan directa en la cual dice lo que piensa. Y en esta ocasión no fue la excepción. Al candidato se le pidió que dijera la primera palabra o frase que se le viniera a la mente al escuchar a estas figuras públicas de la Entidad, y esto es lo que respondió:

López Obrador:

Retroceso.

Claudia Sheinbaum:

Retroceso.

Xóchitl Gálvez:

Impetuosa.

Máynez:

Juventud.

Gobernador de Jalisco:

Visionario.



Ricardo Villanueva:

Ni fu ni fa.

Pablo Lemus:

Visionario.

Claudia Delgadillo:

Buena mujer, trabajadora.



Laura Haro:

Estructurada. Sus resultados no los conozco.



Óscar Santos:

No lo conozco.

Pedro Kumamoto:

Incoherente.

Propuestas para comerciantes y sector salud

A lo largo de la campaña, Juan José Frangie ha divulgado sus iniciativas en diferentes ejes o facetas de la vida pública de Zapopan. Por ejemplo, prometió a los tianguistas y comerciantes ambulantes que seguirá operando su seguro médico especializado, el cual se les otorga en caso de algún accidente laboral o enfermedad.

En temas de salud pública, terminará de consolidar el nuevo Hospitalito que se construye en el Sur del municipio y remodelará todas las unidades de la Cruz Verde.

CT