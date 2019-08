Escuelas prestadas como albergue son estatales: Luz del Mundo

Ante la aclaración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de que ninguna de sus escuelas sería prestada para servir como albergue a los fieles de la Luz del Mundo que visiten Guadalajara durante las celebraciones de la Santa Cena, la organización religiosa aclaró que las escuelas prestadas no son federales, sin estatales.

En su comunicado, la SEP había argumentado que no puede dar en préstamos instituciones debido a que las celebraciones de la Santa Cena coinciden con el inicio de cursos para docentes previos al ciclo escolar 2019-2020 y que el préstamo iría en contra del artículo 3 de la Constitución, que habla de la educación laica.

Al respecto, la organización espiritual informó que las escuelas “son utilizadas en periodos no escolares, y solo para fines de alojamiento, por lo que no se vulnera el estado laico, debido a que en los planteles no se realizan actos de profesión de fe”. Agregó que el préstamo de escuelas por parte de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) es algo que se ha realizado desde hace más de tres décadas.

“Para este año se contará con 61 escuelas públicas, las cuales representan un techo para aproximadamente 41 mil 200 personas provenientes de diversas partes del mundo. El gobierno de Jalisco no puede ser insensible al dejar descobijada a una población de tal volumen”, dijo la Luz del Mundo en un comunicado.

El lunes, la Luz del Mundo anunció que esperan a 600 mil visitantes para participar de las celebraciones de la Santa Cena, la cuales comenzaron este martes 6 de agosto y se extenderán hasta el 15 del mismo mes.

El adelanto de que algunos fieles serían albergados en escuelas públicas fue en compañía del subsecretario del Interior del Estado, José Manuel Romo Parra, quien afirmó que todos los gastos referentes a la alimentación de los fieles correría a cuenta del grupo religioso, quienes entregarían las escuelas prestadas con mejoras.

NM