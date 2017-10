La AMS asevera que alcohol incita a delitos de alto impacto

Según las autoridades, el alcohol está presente en una gran cantidad de los delitos de alto impacto perpetrados en las madrugadas. Por esto, la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) insistió que se endurecerán las restricciones en su venta. Lo anterior, con base en un estudio conjunto con la Fiscalía General (que no se mostró) que indica tales tendencias, expuso el administrador de la AMS, Marco Valerio Pérez Gollaz.

"El estudio es muy claro, de las 0:00 horas a las 07:00 horas del día, en ese momento se generan más delitos de alto impacto, en el 58% de los casos está presente el alcohol, y no me refiero a riñas ni a daño a las cosas, de accidentes, me refiero a violencia intrafamiliar, robo, violación, otras circunstancias".

Recordó que tales medidas serán la homologación en los reglamentos municipales para que se establezcan horarios similares para la venta de alcohol en establecimientos, la no venta de alcohol a menores y más protocolos de seguridad y requisitos para la obtención de licencias.

Las sanciones a giros que vendan alcohol fuera de hora obtendrían sanciones de 250 mil pesos (aunque antes había dicho que de 350 mil pesos).

Según Pérez Gollaz, en otros lugares medidas similares han incidido en la reducción de los delitos. "Preguntemos a quien ha sido sujeto pasivo del delito si no es una causa positiva que regulemos el alcohol como consecuencia".

Insistió en que el consumo del alcohol genera descontrol en las personas; por ende, delinquen. "Conforme pasa el tiempo en la madrugada por supuesto que las circunstancias de falta de control son mayores, entonces optar por el orden en esta ciudad es un tema de iniciar poder tener una ciudad tranquila".