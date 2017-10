Kumamoto pasa estafeta a suplente en el Congreso del Estado

Para seguir con el proceso para alcanzar la candidatura al Senado, Pedro Kumamoto Aguilar formalizó su retiro del Congreso del Estado y pasó la estafeta a su suplente, Alejandro Pablo Torres Guízar, que ocupará su lugar por tiempo indefinido.

Kumamoto aseveró que tiene el compromiso de la Junta de Coordinación Política de que se respete el acuerdo y su suplente mantenga la presidencia de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y diez vocalías en comisiones como la hacienda, movilidad, cultura; entre otras.

El primer legislador local que llegó al Congreso por la vía independiente comentó que aún no define si en algún momento regresa a la curul, dijo que dependerá de cómo avancen su proyecto electoral rumbo a la Cámara Alta.

Rueda de prensa. Dip. @pkumamoto presenta a su suplente, Pablo Torres, quien asumirá la diputación una vez aprobada la licencia por el Pleno pic.twitter.com/z42KBRUbxT — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) 10 de octubre de 2017

Sobre su aspiración al Senado, Kumamoto informó que aún no recibe la confirmación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el cumplimiento de requisitos para optar a la candidatura, pero dijo confiar en conseguirlo sin contratiempos e iniciar con la recolección de firmas a partir del 17 de octubre. Reiteró que no es un político chapulín más, argumentó que cumplió con el 90 por ciento de sus compromisos de agenda legislativa.

"No me definiría como un chapulín o como un grillo, pero sí me defino como alguien que reivindica y que quiere que más personas hagan política"

"Claro que soy un político, yo no me definiría como un chapulín o como un grillo, pero sí me defino como alguien que reivindica y que quiere que más personas hagan política. Han existido ocasiones en que ponen palabras en mi boca, en donde tratan de decir que he dicho que no soy político, claro que soy político. Lo que no creo es que digan que son ciudadanos, somos sociedad que participa, que somos diferentes en ese sentido. Yo creo que en los hechos concretos de cómo hemos votado demuestra que somos personas comunes haciendo política" planteó.

El diputado suplente, Alejandro Pablo Torres Guízar, aseveró que llega a dar seguimiento a temas como los nombramientos de funcionarios que integrarán el Sistema Anticorrupción del Estado y la discusión del presupuesto estatal 2018. Agregó que mantendrá el equipo de trabajo y la donación del 70 por ciento de su sueldo.

Torres Guízar rindió protesta ante el pleno del Congreso y se incorpora formalmente al cargo este miércoles. Este es el tercer diputado suplente que se incorpora al legislativo local.