Juan Pablo González Cimadevilla denuncia una serie de irregularidades para la custodia de sus dos hijos y subraya la forma en que han violentado sus derechos, por lo que pide apoyo a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo para resolver su caso.

Recuerda que tiene dos hijos de 8 y 9 años, pero “de forma arbitraria”, el 1 de diciembre del año en curso, la juez novena de lo Familiar, Imelda Calvillo Tello, en compañía de dos secretarios ejecutores y otras 10 personas, entre policías municipales y personal del Juzgado, “procedió a sacar a mis hijos de la escuela, trasladándolos a las instalaciones del Juzgado Noveno, a donde los menores estuvieron privados de su libertad” durante más de cinco horas. Arbitrariamente, acentuó, la jueza procedió a escuchar a los menores, quienes manifestaron frente a una psicóloga y una trabajadora social que no era su deseo vivir con su mamá, Ana Patricia Moller Villeumier, puesto que tenían más de seis años de vivir con él.

La anomalía que reporta es que la madre nunca los visitó, pero se basaron en un “cumplimiento de amparo” que ya fue materializado desde 2019. “Señor gobernador, señor presidente del Tribunal, desde el año 2016, arbitrariamente y con base a una demanda que la señora Ana Patricia Moller Villeumier presentó ante el Juzgado Primero de lo Familiar solicitando la disolución del vínculo matrimonial, la guardia y custodia de los menores, una pensión provisional, el régimen de convivencias y el pago de una compensación. Esta demanda fue radicada, el 26 de mayo del 2016, y sorprendentemente al otro día a las 7:40 de la mañana y con la presencia del juez primero de lo Familiar, acompañado de varios elementos de seguridad pública, sin que hubiera un requerimiento o alguna oposición, fui sacado furtivamente de mi domicilio particular”.

Explica que ahí empezó el calvario y el daño psicológico contra los dos menores. “Se han seguido durante varios años diversos litigios, he sido objeto de acusaciones en materia federal, y mis menores hijos han vivido conmigo más de seis años, sin que su madre haya gestionado, ni judicial ni extrajudicialmente el verlos. Se ha burlado de la ley, puesto que con argucias legales ha logrado que diversos jueces de lo Familiar se hayan excusado de conocer el asunto, hasta que por último se radicó en el Juzgado Noveno, coludida con el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, licenciado Javier Delgadillo, quien se excusó de seguir conociendo los amparos, y en forma dolosa violando los propios acuerdos. Con el apoyo del consejero jurídico del Ayuntamiento Rafael Martínez Ramírez y la consejera de la Judicatura Tatiana Anaya Zúñiga apoyan y presionan a jueces, en este caso a la juez noveno Imelda Calvillo Tello, quien ha violentado no solamente el procedimiento, pues los jueces no pueden revocar sus propios determinaciones, dictando un acuerdo secreto, en donde ordenó y ejecutó la arbitraria detención de mis menores hijos, contrario a otro acuerdo que ella misma emitió. Se realizó este acto excesivo, arbitrario e ilegal, afectando de por vida a mis hijos”.

Agrega que es desmedida la pretensión de la señora Moller Villeumier una compensación millonaria en dólares que pretende con sus abogados. “Me dirijo a ustedes como las máximas autoridades, tanto administrativas como judiciales de Jalisco. No puede ser que se violenten los derechos de dos menores”, se refirió a los tres Poderes y espera una respuesta.

CT