Jueces locales ven campaña de denostación en su contra

Durante la segunda mesa de análisis de las reformas al Poder Judicial realizada en el Congreso del Estado, jueces locales pidieron que cesen los señalamientos y acusaciones en su contra, por presuntos actos de corrupción. Héctor Núñez Alfaro, juez décimo segundo de lo civil, afirmó que han sido sometidos a una serie de ataques públicos para atribuirles la responsabilidad de la alta impunidad de delitos y el fenómeno de "puerta giratoria" con la liberación de detenidos.

"Cuando al Poder Judicial se le ataca porque sale una persona, porque lo detienen cinco veces y vuelve a salir; no quiere decir que el actuar del juez está mal. Si el fiscal no cumplió en una carpeta de investigación, el juez debe cumplir la norma y no puede perfeccionar lo que el fiscal dejó de hacer", comentó.

Afirmó que son autocríticos con su labor, dijo que no se puede olvidar que cada juzgador atiende en promedio más de cuatro mil asuntos, cuando la media nacional es de 500.

La jueza primero de lo mercantil, Irma Ramírez Mendoza, llamó a que se cambie la percepción sobre su trabajo y aseveró que están comprometidos con su función, pidió que se valore la carrera judicial al definir nombramientos.

"Es muy preocupante para mi escuchar todas las denostaciones que se nos han hecho, al Poder Judicial, que bueno que se está pensando en hacer una reforma. Ojalá pudieran cambiar la percepción del justiciable. Que no nos juzguen, que no sea nada más con el ánimo de desgastarnos", expuso.

El presidente de la Asociación de Jueces del Estado, Bogar Salazar Loza, planteó que la intención de la reforma debe ser reforzar la autonomía y transparencia, además de considerar todas sus necesidades y no sólo cómo se hacen los nombramientos. Propuso que las designaciones de magistrados se hagan en el Poder Judicial con la intervención del Comité de Participación del Sistema Anticorrupción y sin la interferencia de los otros poderes.

En sus exposiciones, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) reiteraron su rechazo a que les apliquen pruebas de control de confianza, defendieron el derecho a reelegirse y el pago de haber de retiro; además de mantener la inamovilidad de jueces sin condicionarla a evaluaciones cada cuatro años.

Ricardo Suro Esteves, presidente del STJ, destacó que en el debate de la reforma el Poder Judicial no es el enemigo; apuntó que apostarán por reforzar la carrera judicial, la transparencia y rendición de cuentas.

LS