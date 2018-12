Joven con lesión cerebral recibe título de ‘soldado honorario’

El sueño de ser parte de las fuerzas armadas se cumplió para Jesús Alfaro Gómez de 33 años, quien padece una severa lesión cerebral. Por un día, fue nombrado como “soldado del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.

Desde las 7:30 horas “Chuy” llegó a las instalaciones de la Basea Aérea Militar Número 5, donde se le asignó un uniforme confeccionado a la medida y con su apellido bordado al pecho. Tras enfundarse en él, portando desde sus botas hasta el gorro militar, fue nombrado dentro de la toma de lista y parte como un integrante más de la institución e inició su recorrido.

“Estoy bien contento, a gusto de estar aquí. Este era mi sueño, mi sueño adorado. Desde chiquito soñé con esto, llegar a ser un soldado y lo estoy logrando. Estoy aquí feliz con toda mi familia, mi mamá, mi concuño, mi amigo. Me gustaría mucho ver los aviones y las camionetas, no importa que haga frío, me aguanto”, expresó Chuy al inicio de su recorrido.

Acompañado por su familia, el joven militar compartió el desayuno con sus compañeros y mandos militares desde una mesa montada especialmente para recibirlo, luego de esto, realizó distintas actividades y recibió algunos reconocimientos por parte de la institución, como por ejemplo, la estatuilla de un avión, entregado por el Centro de Entrenamiento de Vuelo.

Con una sonrisa en el rostro, Jesús fue conducido por los diferentes patios y explanadas de la Base Aérea, donde presenció una demostración de un adiestramiento canino, se abrió paso por la pista del combatiente y recibió explicaciones de los distintos módulos de exhibición que componen la institución, entre los cuales pudo conocer el funcionamiento de los helicópteros y aviones militares, además de poder tocar un halcón.

La señora Josefina Gómez, mamá de Jesús, explicó que cuando él aún era un bebé contrajo meningoencefalitis y tras una convulsión su cerebro resultó con una lesión cerebral irreversible. “Tiene 14 cirugías y gracias a esas logró andar parado. Toda su vida él decía que iba a ser policía, que iba a ser soldado, su sueño era ese y ahora gracias a uno de sus amigos pudo cumplir su sueño, De la emoción anoche ni siquiera durmió, no quería que se le fuera a hacer tarde. Se me hace increíble que él pueda estar aquí, lo veo y no lo creo, siento muy bonito”, contó la señora.

Jesús pudo cumplir su sueño gracias al programa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “Soldado honorario por un día”, en el que cumplen el deseo de distintos niños de todo el país que se encuentran en condiciones especiales de salud que tienen alguna discapacidad.

“Este es un reconocimiento al esfuerzo y al ejemplo que nos manda y la fuerza que representa una persona que encuentra otras vicisitudes distintas a las que nos encontramos nosotros en la vida”, expresó el coronel de Fuerza Aérea piloto aviador, Ernesto Padilla Hermosillo.

