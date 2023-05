En caso de que en el siguiente periodo ordinario de sesiones la Cámara de Diputados apruebe el segundo día de descanso obligatorio para los trabajadores, los tapatíos dicen que lo aprovecharían al máximo.

La propuesta, que ya fue avalada en comisiones, pero tiene pendiente la aprobación en el pleno, indica que la jornada laboral de una semana se reduzca de 48 a 40 horas, por lo que quedarían dos días de descanso semanales para los trabajadores.

Al respecto, en Guadalajara así opinaron las y los tapatíos.

Para muchos es un alivio escuchar que las jornadas de trabajo serán menos, entre las opciones más populares se afirma que podrán descansar de verdad, ya que el único día de descanso que al momento disponen lo usan para realizar los pendientes personales que por falta de tiempo no han logrado hacer en la semana.

Lavar ropa, hacer la despensa, realizar los trámites pendientes son tareas que saturan el descanso de las y los ciudadanos del área metropolitana, la carga se ha posado sobre las madres de familia que también son trabajadoras y que dicen no descansar lo suficiente debido a la saturación laboral.

“Me parece una excelente idea porque, como dicen, un solo día no es suficiente para descansar y más los que somos amas de casa que el día de descanso lo utilizamos para hacer quehacer, lavar ropa, hacer súper y todo no es suficiente, entonces está excelente. En un día haría mis actividades de hogar y el otro a descansar, no hacer nada, a relajarme”, afirmó Verónica Juárez.

“Está comprobado que en otros países ha aumentado la productividad en el momento de reducir el horario laboral, porque la gente se enfoca en lo que se tiene que enfocar en sacar su trabajo y no está pensando en cosas de su casa. Con este cambio se va a tener más tiempo para resolver cosas de la vida personal en lugar de estar en el trabajo pensando en que se tienen que resolver cosas de la vida personal”, dijo Míriam Ortega.

Padres y madres comparten que lo primordial para ellos, una vez hechos todos sus pendientes que en la semana no habían podido realizar, es pasar tiempo con la familia, a convivir más, en cambio, para los trabajadores que aún son más jóvenes o disponen de más tiempo libre han pensado en actividades de desarrollo personal, como salir a correr, ejercitarse o tomar algún curso que les satisfaga, en general piensan en cosas que los puedan hacer más productivos de forma profesional o personal.

“Me parece una gran idea, yo en mis descansos, pues mira, primero me encargo de las cosas de la casa, que si hay que arreglar esto o pagar aquello, llevar la despensa y luego, cuando ya estoy en casa, me duermo, no aguanto para más, ahora con un segundo día el primer descanso lo uso para dormir y todo eso, ya al siguiente salir a pasear con mi familia, pasar el rato, convivir con mis hijos que por lo mismo de la chamba, pues casi no juego con ellos, pero ya ahí sería ver porque bueno también a ver si no nos va a pegar en lo económico, vaya”, expresó Armando.

Aunque para muchos es una esperanza de tener una mejor calidad de vida, para otros emerge la angustia sobre si como se reducen las horas de trabajo, también los sueldos caigan, o, por otro lado, la cantidad de trabajo que se pueda retrasar y que a su regreso se vean obligados por presiones laborales a cumplir con las metas de trabajo.

CR