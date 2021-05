Jalisco, tercero en fraudes de créditos Infonavit

Al revisar su cuenta del Infonavit en octubre pasado, con el fin de cotizar un segundo crédito de vivienda tras 10 años de saldar el primero, Adrián Castro se percató de que tenía un préstamo en proceso que él no había iniciado.

Por eso acudió a los bancos en los que tiene cuentas activas y a la delegación del Infonavit en Jalisco. En esta última le respondieron que no podían cancelarlo y debía acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para revisar su buró de crédito, el cual salió “limpio”.

Castro pudo frenar el financiamiento para evitar descuentos directos a su sueldo, algo que no pudieron hacer 186 derechohabientes de Jalisco, quienes entre 2015 y lo que va de 2021 fueron víctimas de usurpación de identidad por parte de delincuentes.

La Entidad se ubica en tercer lugar a nivel nacional en este tipo de fraudes cometidos en programas como créditos hipotecarios, devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda, así como Mejoravit y Línea 4. Con estos últimos se pueden hacer mejoras en las viviendas.

Jalisco sólo está por debajo de Ciudad de México y el Estado de México, que en el mismo periodo registraron 553 y 389 casos, respectivamente, según datos otorgados vía Transparencia por el Infonavit.

En marzo, Carlos Martínez, director del organismo, alertó sobre estas estafas que se cometen a través de las redes sociales. “Hemos estado colaborando con Facebook para bajar páginas que ofrecen diferentes servicios, lo mismo con Twitter, pero siguen saliendo... no se cansan de robar a la gente”.

El funcionario resaltó que los estafadores simulan una operación de crédito “y a la gente la dejan colgada con una deuda”.

Por ello, el Infonavit indica en sus cuentas oficiales: “Nunca te pediremos depósitos ni pagos para solicitar activar algún servicio del instituto. Contáctanos en nuestros canales oficiales y vía Infonatel al 800-008-3900”.

En diciembre de 2020 entró en vigor la reforma a la Ley del Infonavit, que permite a los trabajadores realizar sus solicitudes de crédito sin intermediarios, con el objetivo de combatir el coyotaje y la delincuencia.

En Mejoravit, la mayoría de los fraudes en créditos para casas

De los mil 543 fraudes por robo de identidad cometidos en los últimos siete años a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mil 337 se han realizado a través del crédito Mejoravit, que presta a los ahorradores para remodelar, reparar o mejorar su casa.

Según datos otorgados vía Transparencia, entre los años 2015 y 2021, otros 183 derechohabientes fueron víctimas de estafas en financiamientos hipotecarios, 21 a través de la Línea 4 (que otorga recursos para el mejoramiento de la vivienda), uno por el retiro genérico y otro más a través de la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda.

Del total de casos, el organismo ha registrado denuncias administrativas y penales. En la base de datos se reporta que en ese lapso se presentaron mil 533 denuncias ante las Fiscalías estatales por usurpación de identidad.

Los procesos son largos, según documentó Mónica Arellano, trabajadora en una empresa de tecnología, quien informó que le robaron sus datos para adquirir un financiamiento por 1.4 millones de pesos para una vivienda en Tepic, Nayarit, pero tenía meses sin poder resolver su problema.

El Infonavit hizo ajustes desde el año pasado para frenar los fraudes a través del crédito Mejoravit, que presta un monto máximo de 129 mil 138 pesos. El organismo reportó que se realizó una revisión integral del programa para fortalecer las reglas de operación.

A través de un comunicado informó que, con la intención de proteger el ahorro de los trabajadores y que no fueran víctimas de la usurpación de identidad, se establecieron controles de autenticidad como la verificación de la cuenta CLABE del usuario para la transferencia del 20% de la mano de obra con rechazo a cuentas incorrectas, más candados para solicitudes riesgosas, la fotografía del solicitante y el buró de supuestos usurpadores.

Además, el rechazo automático por sistema de personas con más de un número de seguridad social y la verificación de puntos de seguridad de identificaciones oficiales.

“No tenía forma de parar el trámite...”

Un mes le tomó a Adrián Castro lograr que el Infonavit cancelara un trámite de crédito de vivienda iniciado por un tercero que usurpó su identidad. Aclara que él no lo solicitó, pero logró percatarse a tiempo.

Tras 10 años de saldar su primer financiamiento, en octubre pasado, Castro revisó la información de su cuenta Infonavit con la intención de considerar un segundo préstamo.

Al ingresar sus datos en la página de internet del instituto para revisar el saldo a favor que tenía en la Subcuenta de Vivienda, se dio cuenta de la presunta estafa. “En lugar de decirme cuánto tenía, me subrayó: ‘Usted tiene un trámite de crédito’. Pero nunca hice algún trámite”.

De inmediato intentó realizar una cita en la Delegación de la Hipotecaria del Estado, pero estaban programadas hasta el mes de enero, por lo que acudió a los bancos en donde tiene cuentas activas para revisarlas.

Posteriormente decidió ir directamente a las oficinas de la Delegación del Infonavit, en donde accedieron a atenderlo, pues los casos de usurpación de identidad son de los pocos que se están atendiendo en las oficinas debido a la contingencia por el COVID-19.

Lo pasaron directo con la titular, quien le respondió que no tenía forma de conocer el avance de su crédito. “Me hablaba de dos sistemas distintos… no entiendo de qué, pero en ambos no tenía forma de parar el trámite del crédito. Apuntaba que era un trámite que se inició con un banco”.

Le recomendaron que fuera a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y en ésta le ayudaron a obtener el reporte del buró de crédito con detalles.

“Hice mi cita para ir a la Condusef y fue más de un mes lo que tuve que esperar para que se llegara el día de la cita con las autoridades. Cuando acudí, lo que hicieron fue tramitar en el buró de crédito toda la actividad que tenga que ver con créditos”.

La Condusef tardó alrededor de tres semanas en mandar el reporte del buró.

“Tenía que estar insistiendo mucho a ver si tenían una novedad en el Infonavit sobre mi caso. Una vez que les pasé el reporte del buró, me dio cierta tranquilidad el que me dijeran que apareció limpio”.

Tras confirmar que él no había realizado ese tipo de trámites, la delegada del Infonavit le dio seguimiento para cancelar el proceso que aparecía ante el instituto.

GUÍA

Los pasos a seguir

• El Infonavit destaca que, para estar en posibilidad de iniciar la investigación de un presunto fraude por robo de identidad, el derechohabiente deberá iniciar su proceso de denuncia a través del organismo, el cual se puede realizar también desde su página de internet https://portalmx.infonavit.org.mx/.

• Se deberá presentar la denuncia ante el Ministerio Público con número de averiguación previa (con la debida ratificación), así como la noticia criminal o la carpeta de investigación en contra de los responsables.

• También el dictamen pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía. Para obtenerlo, el derechohabiente deberá solicitar a la autoridad ministerial que éste sea realizado por los peritos oficiales de la Fiscalía.

• “La prueba pericial es un dato de prueba indispensable para determinar que la firma que aparece en el contrato de crédito no fue puesta de su puño y letra, siendo necesario contar con los elementos de prueba suficientes para tener la seguridad y legalidad jurídica con toda la certeza de que no firmó, aceptó y se obligó en el contrato de apertura de crédito”.

• Certificar el número de seguridad social.

• Comprobante de domicilio.

Identificación oficial por ambos lados (IFE-INE) o pasaporte.

• Acta de nacimiento.

• Carta del empleador en el que se precise:

Nombre de la persona que firma los avisos de retención de descuentos y su firma.

El domicilio en el que se reciben los avisos de retención de descuentos.

El domicilio laboral donde presta sus servicios.

El sello para recibir los avisos de retención de descuentos y, en su caso, que señale el mismo para estar en posibilidades de cotejarlo.

Y cómo fue que se enteraron de su crédito ejercido ante el Infonavit.

• Se puede acudir al área Jurídica o de Crédito de la Delegación Regional más cercana o la Gerencia de Seguimiento, Quejas y Denuncias de la Contraloría General, ubicada en Barranca del Muerto número 280, en la Ciudad de México, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. “Deberás llevar original y copia de toda la documentación”.

CLAVES

Avalan reforma; van contra “coyotes”

Coyotes. En diciembre pasado entró en vigor la reforma a la Ley del Infonavit con la que se pretende combatir el “coyotaje” en los trámites de crédito del instituto. Desde esa fecha, el organismo ha insistido en que son los únicos facultados para dar seguimiento a las solicitudes de préstamo o cualquier otro proceso de manera directa con los derechohabientes.

Trabajador. Tras presentar la iniciativa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que ahora el trabajador decide cómo usar sus recursos. “Si quiere comprar un terreno para construir su vivienda, lo podrá hacer; si quiere construir su vivienda contratando a ingenieros, arquitectos o maestros albañiles, lo podrá hacer; si ampliará su vivienda, lo podrá hacer; si el crédito lo va a usar para comprar una vivienda usada, lo podrá hacer”.

Abandono. Con esto se pretende frenar la construcción de departamentos “mal hechos” o casas “huevito” de 35 metros cuadrados. “Además, unidades habitacionales ubicadas en zonas de riesgo, alejadas... por eso tanto abandono de departamentos y tantas unidades habitacionales abandonadas. Todo eso se termina”, dijo el Presidente.

Empresas. Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, informó que estos cambios en la operación crediticia contribuirán también en la reactivación económica de las empresas constructoras de menor tamaño.

El delito

De acuerdo con la Condusef, el robo de identidad o usurpación de identidad es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida de los datos personales de otra, sin la autorización de esta última, usualmente para cometer un fraude o delito.

La identidad la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.

En muchos casos, el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar productos y servicios financieros a nombre de la víctima.

Consejos para prevenir

Estado de cuenta o consulta de movimientos: verificarlos constantemente para identificar movimientos que no recuerde haber efectuado, en cuyo caso será necesario acudir a la Condusef o la institución financiera para descartar un robo.

Contraseñas

Utilizar claves que no se relacionen con datos personales, como fechas de nacimiento, números telefónicos o nombres de familiares; utilizar letras mayúsculas, minúsculas y números combinados.

Eliminación

Al deshacerse de los documentos que contengan información personal o financiera, o tarjetas de crédito o débito vencidas, destruirlos perfectamente.

Resguardo de documentos

Todos los documentos personales o archivos electrónicos, así como NIP, password y claves dinámicas deben conservarse en lugar seguro para evitar que personas extrañas tengan acceso a ellos.

Correos electrónicos

Se debe eliminar cualquier mensaje de origen sospechoso o que solicite información personal o financiera. Es mejor no abrirlos y debe informar a su proveedor de internet para ayudar a erradicarlos.

Conexiones a sitios web

Nunca ingresar sus contraseñas, sobre todo bancarias, a algún sitio al que se llegó por un correo electrónico o chat. Ingresar directamente a la dirección oficial de la institución financiera.

Uso de contraseñas

Nunca enviar sus claves y NIP por correo electrónico. “Jamás las compartas”.

Correspondencia

Si recibe información o invitaciones para dar datos personales por parte de instituciones financieras o establecimientos comerciales, a cambio de promociones, ofertas o regalos, mejor desecharlos.

Compras por internet

Asegurarse de que el sitio visitado sea totalmente seguro y confiable.

El proveedor debe informar su identidad, denominación legal, políticas de venta y de privacidad, así como datos de su ubicación física.

Las afectaciones

Mil 543 fraudes cometidos por usurpación de identidad en los créditos del Infonavit, entre los años 2015 y 2021.

Mil 337 en Mejoravit.

183 en créditos Hipotecarios.

21 en Línea 4.

1 en retiro genérico.

1 en revolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda.

Los Estados con más fraudes

553 en la Ciudad de México.

389 en el Estado de México.

186 en Jalisco.

131 en Nuevo León.

26 en Querétaro.

26 en Tamaulipas.

Fuente: Infonavit.

