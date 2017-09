Jalisco recibe a la reunión de UNESCO para paz en las escuelas

El Estado de Jalisco es sede de la reunión Nacional de Coordinadoras y Coordinadores de la Red del Plan de Escuelas Asociadas (redPEA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La redPEA promueve actividades de convivencia en paz, aprendizaje y cooperación entre las escuelas.

En Jalisco hay 34 planteles escolares que forman parte de esta red, las cuales concentran a 18 mil 930 estudiantes y a mil 114 docentes.

Durante la inauguración de la reunión de la redPEA, Sandoval Díaz condenó los hechos ocurridos la semana pasada en un partido de futbol, donde murió un joven a manos de los propios jugadores.

"Imaginen ustedes el grado de violencia y la expresión que manifiesta nuestra sociedad, cuando en una partido de futbol, cuando vas a divertirte, un joven de 20 años, con la presencia inclusive de sus padres, pierde la vida en una riña".

Señaló que situaciones como este hecho habla de la urgencia que se tiene de iniciar con educación para la paz en el salón de clases, pero también en las familias.

"No solo los maestros, porque la carga no debe de quedar solo en los maestros y es algo que no entienden los padres de familia, la carga es de todos como sociedad".

Entrega nuevo plantel en Jocotepec y mobiliario en Poncitlán

El municipio de Jocotepec cuenta con un nuevo plantel escolar de la escuela primaria "Paulino Navarro", así como escuelas de Poncitlán cuentan con nuevo mobiliario, con lo que se beneficiarán cerca de 13 mil estudiantes de nivel básico.

Hoy inauguramos, junto con las familias de Jocotepec, la escuela Primaria Paulino Navarro. Un nuevo espacio para estudiar y aprender. pic.twitter.com/f8oidlSJ0z — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 28 de septiembre de 2017

El gobernador acudió a Jocotepec a entregar el nuevo plantel, el cual cuenta con aulas interactivas y se eliminan las aulas provisionales.

"Nuestros niños estudiaban en condiciones indignas, por eso es que estamos renovando planteles, por eso es que hoy estamos con la capacitación de nuestros profesores".

En Poncitlán se hizo la entrega de mobiliario a 81 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria.