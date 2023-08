Con consignas y pancartas de “afinación sí, verificación no” esta mañana alrededor de un centenar de ciudadanos se manifestaron en el centro de verificación ubicado sobre avenida Colón en Tlaquepaque para manifestar su rechazo al programa.

“La verificación no sirve para bajar la contaminación, la verificación no está bien establecida porque no se vale que estén cobrando por revisar un vehículo cuando no te dan un diagnóstico. Únicamente te cobran por una prueba”, explicó Abraham Alejandro Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares.

Añadió que el programa se maneja con opacidad y se están desviando los recursos que se deben destinar a temas ambientales.

“Es una farsa y es una simulación, por eso estamos invitando a la población a que se mantenga en desobediencia”, dijo Abraham Alejandro Gobel Gómez. Aseguró que la asistencia a los centros de verificación cada vez es más baja, ya que uno de cada 10 vehículos está verificando.

EL INFORMADOR/ J. Velazco

Los manifestantes ya han realizado manifestaciones en otros centros de verificación como Adolf B Horn, Tamaulipas y Magisterio a espaldas de la Central Camionera y próximamente en Puerto Vallarta. El entrevistado aseguró que también se han presentado más de 100 amparos, pero no han prosperado porque en el Poder Judicial están atorados.

La manifestación estuvo vigilada por más de una decena de unidades de seguridad pública del Gobierno del Estado, Policía Municipal de Tlaquepaque y Policía Vial.

“Nos llama mucho la atención, no nada más aquí, sino en otros centros de verificación. En Puerto Vallarta la vigilancia por parte del gobierno persiste, y nos llama la atención por dos cosas: No hay necesidad de tanto despliegue porque no hay bloqueos y número dos, porque estar invirtiendo recursos públicos para cuidar empresas particulares”, señaló.

FS