Juan Medina compró un patín eléctrico hace dos años en un centro comercial de la metrópoli. Dice que cuando decidió adquirirlo, lo convenció el que alcanzara los 20 kilómetros por hora. Con ese vehículo no motorizado va de su casa, ubicada en la Colonia Jardines de Nuevo México, en Zapopan, a la Estación Arcos de la Línea 3 del Tren Ligero. Y de ahí a su trabajo, en el primer cuadro de Guadalajara. Invirtió siete mil pesos.

“Es la máxima velocidad que alcanza, si quieres más hay que ‘truquearlo’, pero yo no me animo porque me parece peligroso”, señala el ciudadano.

Sin embargo, Juan, quien es artista, comparte que actualmente ve que hay patines más grandes que llegan a los 50 kilómetros por hora. Los ha visto zumbando por las banquetas y hasta en avenidas principales, poniendo en riesgo a otras personas y a los mismos conductores.

Iván Dávila comenta que la semana pasada vio a un hombre a bordo de su patín eléctrico en Prolongación Alcalde e Irene Robledo, en la Colonia Santa Elena Alcalde. Refiere que en un parpadeón vio que algo se movía rápido a la altura de un negocio de hamburguesas, por la lateral Norte-Sur de dicha avenida. Observó que era un hombre vestido de negro, un joven que no traía casco y manejaba a exceso de velocidad, compartiendo el carril con automóviles más grandes.

Algo similar fue reportado por un usuario de las redes sociales que grabó, el pasado 10 de abril, a una persona que iba en su “scooter” por Avenida Mariano Otero. Otro fue evidenciado el 3 de abril zigzagueando entre otros coches por Avenida La Calma, en Zapopan.

“Me tocó ver a uno intentando incorporarse en una vía rápida donde justo pasan autos, camiones y tráileres a una velocidad considerable”, subrayó Humberto.

Ayer, al presentar su agenda en materia de movilidad para los perfiles que a partir del próximo 2 de junio sean elegidos para tomar las riendas de las alcaldías y del Gobierno de Jalisco, integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad llamaron a regularizar los patines eléctricos, también llamados “scooters”, ante su incremento en las calles de la ciudad.

Raúl Díaz Padilla, miembro de la agrupación referida y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), resaltó que las autoridades deben aplicar medidas urgentes para proteger a los conductores y a terceros.

“Si tiene ruedas, es un vehículo que transita en la calle y por lo tanto debe estar normado; no solamente para garantizar la seguridad de quien lo lleva, sino de los que están alrededor”.

Autoridades estatales sugirieron que sean los Ayuntamientos los encargados de ordenar los traslados de estos aparatos, pues no se utilizan para brindar el servicio de transporte público.

En la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Público ya se contempla a los patines eléctricos como vehículos no motorizados, y se precisa que no deben superar los 25 kilómetros por hora. A esta velocidad sí está permitido que circulen por ciclovías y vías preferentes de la ciudad, al igual que los ciclistas.

Sin embargo, ambos grupos comparten las malas prácticas y falta de cultura vial, que no han podido ser reducidas a pesar delos esfuerzos que se hicieron desde el pasado sexenio.

Por ejemplo, hay usuarios que van en sentido contrario, o por las aceras, poniendo en peligro a los peatones. Algunos no usan casco y tampoco respetan la luz roja de los semáforos.

Por otra parte, Díaz Padilla señaló que preocupa al Observatorio que entre las propuestas de los candidatos al Gobierno estatal se enfatice la construcción de más carriles para automóviles en avenidas e ingresos de la ciudad, así como la creación de más pasos a desnivel.

“Está demostrado que la creación de más vías, de más infraestructura para los vehículos solamente detona, genera e incentiva el uso del automóvil y la expansión de las ciudades”, acentuó el experto.

Desde la pasada administración, el Gobierno de Guadalajara propuso llevar a cabo un reglamento que contemplara un manual específico para el uso correcto de los patines eléctricos.

Esto se definió después de que se presentaron los resultados de las pruebas piloto que tres empresas llevaron a cabo en la ciudad entre 2019 y 2020 (antes de la emergencia sanitaria) para tratar de rentar los patines a los ciudadanos.

En el ejercicio los puntos más recorridos fueron las colonias Lafayette, el Centro tapatío y Arcos Vallarta.

