El titular de la Secretaría de Administración, Ricardo Rodríguez, adelantó que en los próximos ocho o nueve meses proyectan una mega chatarrización de los vehículos arrumbados en los depósitos administrados por el Estado.

“Con ese proceso vamos a bajar dos terceras partes de los vehículos que teníamos en mayo de este año: teníamos 61 mil y nos vamos a quedar con alrededor de 20 mil, que incluyen carros, motocicletas, camiones y demás”.

Rodríguez indicó que la mayoría de los vehículos que tenemos en depósitos vehiculares son chatarra. “Los estamos mandando al kilo, al fierro viejo, no traemos procesos de remate como se hacían antes, no estamos vendiendo vehículos enteros circulando más allá de que en las próximas semanas haremos un proceso para deshacernos de alrededor de 300 vehículos de Gobierno del Estado, en este proceso para deshacernos de vehículos que mecánicamente no están bien. Iniciaremos un remate para vehículos que se les puede meter dinero para arreglarlos y que sigan andando”.

El secretario indicó que hicieron dos procesos para chatarrizar vehículos, el primero prácticamente por 10 mil vehículos, que a estas fechas está por terminar el 100% de esa chatarrización. Y un segundo proceso por el resto. “Ese tiene dos o tres meses que empezaron a chatarrizar, y masomenos en ocho o nueve meses estaremos llegando a casi 40 mil vehículos chatarrizados de los 61 mil que teníamos en mayo de este año”.

