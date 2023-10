Los padres biológicos de ‘Chavita’ ya fueron notificados de la libertad que obtuvo Esther Alejandra Aguilar Reynoso, la mujer que se robó hace 17 años al menor recién nacido, luego de fingir ser enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, aún no deciden si acuden o no a la protección federal, ya que lo analizan junto con su abogado particular.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, declaró que el Juez de Amparo en Materia Penal deberá determinar si el delito de Robo de Infante que cometió Esther Alejandra en 2005, fue instantáneo, permanente o continuado.

Para los magistrados de la Décima Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes y Penal, fue de consumación instantánea y prescribió en 2020. Al haber transcurrido 17 años y dos meses “rebasó con exceso” los 15 años para declarar la prescripción. “No puedo decir que esta decisión sea correcta o incorrecta, es una decisión colegiada de tres magistrados”, dijo.

Mientras que para el Juzgado Segundo de lo Criminal del Estado es un delito continuado, porque la mujer “siguió conservando a ‘Chavita’ hasta el día de la aprehensión, por lo que no había prescrito”.

Sin embargo para Espinosa Licón se estaría ante un delito permanente, ya que lo robó y lo conservó. No prescribe.

“Es cuando uno de los elementos o consecuencias del delito se prolongó, por ejemplo, el secuestro o desaparición forzada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en tanto no encuentren a la persona, no sepan su paradero, el delito sigue vivo y por tanto no puede comenzar a correr el plazo de la prescripción”, expuso el magistrado presidente.

Hasta el momento, el Juzgado Segundo de lo Criminal en Jalisco no ha recibido ninguna notificación sobre algún recurso promovido por la familia del menor.

Mientras, en los próximos días se prevé una reunión con Jassir y Rosalía, padres de ‘Chavita’, confirmó el director de Seguimiento a Procesos Penales de la Fiscalía del Estado, Jaime Navarro Hernández.

La resolución de la Décima Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia se emitió el pasado 6 de octubre y fue notificada al Juzgado hasta el día 25, fecha en que obtuvo su libertad Esther Alejandra Aguilar Reynoso.

