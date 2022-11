Con el objetivo de conocer el impacto, los alcances, y la calidad de los servicios públicos que se ofrecen en los municipios que gobiernan, los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, y la alcaldesa de Tlaquepaque, se comprometieron este lunes a ser evaluados a través de “¿Qué has hecho, alcalde?”

Se trata de in instrumento impulsado por el observatorio Jalisco Cómo Vamos, en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, en el cual se evalúan las acciones de las alcaldías en seis ejes temáticos: Economía, Educación, Medio Ambiente, Seguridad y Desarrollo Urbano.

El programa se integra, desde hace siete años, por el monitoreo y la evaluación de indicadores y evidencias de cada uno de los ejes mencionados, a partir de las propuestas del observatorio, la Coparmex, las promesas de campaña de los alcaldes y la alcaldesa, y de las funciones que deben desempeñar desde lo establecido en la Constitución Mexicana, explicó el titular de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor.

“Es de vital importancia que la ciudadanía conozca de los resultados que ellos se ponen, y nosotros como sociedad civil darles seguimiento”, dijo Villaseñor Franco.

La evaluación contemplará el ciclo de gobierno comprendido por la administración actual (2021-2024), y sus resultados podrán ser consultados en la plataforma www.quehashechoalcalde.org de manera periódica, teniendo el primero de los resultados entre diciembre próximo y enero de 2023.

El presidente de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, explicó que esta evaluación es de relevancia social debido a que las personas deben contar con servicios públicos de calidad que le permitan a las personas un desarrollo y convivencia plenos, responsabilidad de quienes se encuentran en el gobierno, sin dejar de lado de que debe conocerse qué de lo prometido en campaña ha sido cumplido.

Al respecto del ejercicio y tras aceptar el compromiso, los alcaldes y la alcaldesa señalaron que estuvieron de acuerdo en participar en él debido a que se trata de una forma de poder mejorar aquello que se requiera, pues el beneficio siempre será para las y los ciudadanos que gobiernan.

Por ejemplo, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, explicó que tiene participando en este ejercicio desde que comenzó y cuando era todavía alcalde de Zapopan, pues considera que “corregir a tiempo” favorece a que las acciones y las políticas públicas sean eficientes, tranformadoras y se basen en lo que la ciduadanía realmente requiere.

“La rendición de cuentas va acompañada de indicadores reales y precisos, y eso es fundamental para la sana gobernanza y para generar confianza en las y los ciudadanos que gobernamos. Con esta herramienta estamos generando el compromiso con la ciudadanía de dar resultados en estos cinco ejes planteados”, dijo por su parte la alcaldesa de Tlaquepaque, Citlalli Amaya.

El presidente municipal de El Salto, Ricardo Santillán, indicó que este tipo de ejercicios favorece en nutrir las acciones generadas por las alcaldías más allá de las propuestas de campaña, ya que una vez en el puesto se descubren nuevas necesidades a cubrir.

“Tenemos que llegar a lo propuesto. ¿Cómo somos buenos recaudadores y cómo devolvemos al ciudadano ese impuesto, ese predial que cobramos al ciudadano para poderles darles dar los servicios que estamos obligados”, indicó el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, no sin antes hablar sobre la necesidad que tienen todos los municipios de la metrópoli en mejorar las políticas públicas en materia de la recolección y disposición final de la basura.

El munícipe de Tlajomulco, Salvador Zamora, señaló que este ejercicio puede considerarse como un primer corte de los compromisos lanzados en campaña, y que al ponerse en el escrutinio de quienes se encarguen de su elaboración les permitirá recalibrar estrategias “para poder, al final de la administración, dar los resultados que las personas esperan de su trabajo”, sin dejar de lado que también servirá para conocer los avances positivos que cada alcaldía tiene, en lo individual y a nivel Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Al final de todo somos funcionarios públicos y tenemos que aceptar las recomendaciones que se nos hacen. Lo que no se mide no se puede evaluar, y lo que no se evalúa no se puede mejorar”, dijo por su parte el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien además agradeció esta clase de ejercicios por parte de Jalisco Cómo Vamos, porque han sido parte de la construcción de Zapopan en los últimos años.

