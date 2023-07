En junio pasado se cumplió un año de la suspensión del proceso para nombrar a una nueva presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei).

La ex comisionada ciudadana y aspirante, Natalia Mendoza Servín, quien interpuso el juicio de amparo contra la segunda convocatoria, explicó que no hay fecha para la resolución, ya que éste depende de las y los juzgadores.

“El juicio de amparo está en los tribunales en diferentes etapas, cuando las y los jugadores consideren prudente dar la resolución de los expedientes de fondo tendremos un criterio importante para las futuras designaciones. En 2022 surgió una convocatoria para elegir a la próxima comisionada presidente, uno de los requisitos para ser comisionada es pasar un examen con más de 80 en el cual su servidora fue la única que obtuvo la calificación aprobatoria”, dijo.

Mendoza Servín, explicó que en la siguiente convocatoria, con modificación de los criterios para poder seleccionar comisionada, ella consideró que eso era contrario a algunos derechos establecidos en la constitución, por lo que presentó juicio de amparo, lo que mantiene suspendida la selección.

“Fue una convocatoria donde lamentablemente cuando tenía esta buena intención de que se eligiera a mujer, casualmente muchas mujeres nos sentimos vulneradas en nuestros derechos. Sentimos que tuvimos una carga adicional a la que hubiera ocurrido en un concurso de hombres. Era importante considerar el valor de los mejores perfiles y promedios para este espacio porque también es importante la representación y el conocimiento para ser parte del pleno”.

La denunciante consideró que es importante mantener la lucha en tribunales para lograr designaciones públicas con perspectiva de género, con mujeres realmente capacitadas y no solamente que cumplan con la cuota.

“Estudiosas de temas de mujeres señalan que desde que somos niñas nos distinguimos. Se nos pide tener mejores credenciales y estas credenciales se mantienen hasta nuestros espacios adultos, pero resulta que cuando queremos estar en algún espacio toma de decisiones incluso cuando logramos tener esta mejor calificación que nos exigieron desde muy pequeñas, topamos con pared, porque no importa que tan bien nos vaya, hay muchas otras condiciones para no elegirnos”.

Recordó que también hay un caso en el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) donde una mujer que fue uno de los mejores promedios y también se le pidió que se retirara. “Me parece sustancial que analicemos cuáles son las características que coinciden para que las mujeres no lleguen a esos espacios de toma de decisiones”.

Sobre el tema, el actual comisionado presidente, Salvador Romero Espinosa, dijo que

en el Itei no forman parte del proceso. “Pero estamos a la espera de que se designe. Afortunadamente tenemos quórum para funcionar y llevamos un año sacando la chamba, 2023 va a romper los records históricos de chamba”.

Acciones contra opacos y difusión de beneficios, retos del Itei

En el marco de los festejos por el aniversario 18 del Itei, Augusto Valencia, quien fue el primer presidente del Instituto, contó que hace 18 años le preguntaban dónde veía al Instituto en 20 años.

“Lo que respondí es que ojalá desapareciera. Eso quiere decir que el trabajo se hizo desde el interior de las instituciones, pero no ha sucedido así. Hay municipios que no han ajustado sus procedimientos para la apertura de información y es muy difícil que se pueda prescindir del Itei. Hoy en día se debe fortalecer la estructura legal de estos institutos y promover mayores acciones cuando las autoridades sean omisas”.

Francisco González Vallejo, ex comisionado, consideró que otro de los retos es mejorar la cercanía ciudadana, ya que llama la atención que, por ejemplo, los habitantes hayan salido a marchar para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que no ocurrió con el Inai, que no ha podido sesionar por falta de quórum.

“Nos debe hacer pensar de que a las personas necesitamos comunicarles la importancia de ejercer su derecho al acceso a la información y de proteger sus datos personales, pero particularmente en su vida cotidiana, recopilar historias y decirles cómo les hace vivir mejor”.

Explicó que gracias a la información pública del Gobierno los ciudadanos se pueden ver beneficiados en su día a día.

“Utilizar la comunicación social para dar casos de éxito. A estas instituciones llegan recursos de revisión, que son quejas que la gente interpone cuando no le dan la información, y esas historias de beneficios que recibe la gente cuando resuelven a su favor”.

Detalló que hay casos en que la información salva vidas, como el acceder a un expediente médico para conocer una segunda opinión. “Que puede llegar a ser un factor para que te cures de una enfermedad”.

EL DATO

Como parte de las celebraciones, develaron un muro fotográfico de todos los que han formado parte del pleno del Itei en sus 18 años de historian con 12 funcionarios: tres mujeres y nueve hombres.

En el evento estuvieron los dos ex presidentes: Augusto Valencia López (2005-2009) y Jorge Gutiérrez Reynaga (2009-2013 y ex integrantes como: Héctor Moreno Valencia (2005-2008), Remberto Hernández Padilla (2005-2007), Guillermo Muñoz Franco (2005-2008 y 2008-2012, José Guillermo García Murillo (2008-2012), Pedro Vicente Viveros Reyes (2021-2016), Francisco Javier González Vallejo (2012- 2016), Olga Navarro Benavides (2015-2016) y Natalia Mendoza Servín (2022). También figuraron la ex presidenta Cynthia Cantero Pacheco (2013-2017 y 2017-2022), el ex consejero Héctor Ontiveros Delgadillo (2005-2007), aunque no estuvieron presentes por cuestiones de agenda.

¿Qué es un recurso de revisión?

Es el medio de defensa del solicitante de información en contra de una resolución del sujeto obligado. El recurso de revisión puede presentarse siempre que el solicitante quede inconforme con la respuesta que el sujeto obligado dio a su solicitud.

¿Qué es un recurso de transparencia?

Es el medio por el cual se puede denunciar ante el Itei cuando el sujeto obligado no tiene publicada, o la tiene incompleta, la información fundamental a que está obligado.

¿Qué es un recurso de protección de datos personales?

Es el medio que procede cuando se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de protección de información confidencial por parte del sujeto obligado.