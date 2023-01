Itei: Crece la inconformidad con respuestas de transparencia

Aunque se triplicó la presentación de recursos de revisión en solicitudes de transparencia, eso no implica que haya más opacidad de las autoridades; argumentó Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itei).

Al presentar el informe de actividades, el funcionario detalló que en 2022 emitieron 6 mil 238 resoluciones de recursos de revisión. Destacó que sólo en 35% de los asuntos se le dio la razón al solicitante, en el 57% de los casos se sobreseyó y en el resto de los asuntos favorecieron al sujeto obligado.

“En general hay más disposición, pero sí hemos detectado malas prácticas, se empiezan a malear cuando ven que la ley tiene algunas lagunas y que hay áreas donde pueden retrasar la entrega de información por eso hay tantos recursos de revisión; ese tipo de prácticas las hemos intentado combatir”, expuso.

Añadió que también superaron el récord de amonestaciones públicas por omisiones con 290 emitidas, 48 multas y cuatro arrestos administrativos.

En este rubro también hubo aumento, pues en 2021 fueron 30 las amonestaciones. Jalisco es segundo lugar nacional en denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia con mil 380. Sólo fue superado por Puebla que registró mil 607.

El informe de actividades del Itei detalla que el año pasado se presentaron 186 mil 317 solicitudes de información, lo que implica un crecimiento del 2.7% en comparación con 2021.

Solicitudes recibidas por dependencia

Coordinación de Seguridad: 36 mil 577

Secretaría de Hacienda: 17 mil 274

Coordinación de Gestión del Territorio: 16 mil 494

Ayuntamiento de Guadalajara: 14 mil 603

Ayuntamiento de Zapopan: 9 mil 734

Ayuntamiento de Puerto Vallarta: 3 mil 609

Hospital Civil de Guadalajara: 3 mil 599

Fiscalía Estatal: 3 mil 006

Ayuntamiento de Chapala: 2 mil 814

Ayuntamiento de Tlajomulco: 2 mil 645

Segundo lugar en solicitudes

Jalisco fue el Estado del país donde más solicitudes se presentaron, sólo fue superado por las que se dirigieron al Gobierno Federal.

Cuarenta de cada cien solicitudes tuvieron respuesta afirmativa, en 33 la respuesta fue afirmativa parcial y en 14 fue negativa.

En el 13% de los casos la contestación fue que el sujeto obligado no era competente.

La inexistencia de información fue el principal argumento esgrimido en las respuestas negativas.

Otros motivos son que no se realizó el trámite correctamente, que es información confidencial o reservada.

El Instituto está rezagado en revisión de páginas de transparencia

Luego de reconocer que tienen rezago en temas como la revisión de los portales de sujetos obligados y en protección de datos personales, el comisionado del Itei, Salvador Romero Espinosa, atribuyó el lento avance en esos rubros a la falta de presupuesto y personal.

“Nos falta presupuesto para tener más revisores, ahorita nada más tenemos 3 ó 4 personas trabajando para revisar casi 600 sujetos obligados, es imposible que podamos revisar a todos. Revisamos solamente cien portales y cien de la plataforma nacional de transparencia y sólo revisamos una fracción al año porque no podemos con más. Si quisiéramos revisar todos los sujetos obligados necesitaríamos tener 40 personas haciendo eso”, explicó.

Añadió que los portales deben ser más amigables para hacer más accesible, para cualquier persona, consultar la información. Refirió que la apuesta del Itei son los datos abiertos para facilitar que la gente encuentre más rápido los datos que quiere. Respecto a los pendientes en la protección de datos personales, Romero Espinosa reconoció rezago en avisos de privacidad y en la aplicación de medidas de seguridad para el resguardo de ese tipo de información.

“Los datos personales deben tener un resguardo mucho mayor que el resto de la información pública, no puede tener acceso a esa información cualquier servidor público; falta cultura de protección de datos personales, todavía se les da tratamiento como si fuera cualquier otra información”, precisó. El Itei tiene etiquetado para este año un presupuesto de 61 millones 674 mil pesos, con un aumento de 1.9 millones en comparación con 2022.

Falta de comisionada no genera retrasos

El retraso en la designación de una comisionada no ha afectado la operación del Itei, sostuvo Salvador Romero Espinosa. Argumentó que, a pesar de que atendieron más de 6 mil 200 recursos de revisión y mil 380 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, no tuvieron retrasos en el desahogo del trabajo.

“No nos ha afectado en el sentido de que la chamba ha ido saliendo, no ha habido rezago, no ha habido retraso; no ha habido por ese lado queja alguna. Sí nos ha afectado en que es un filtro menos y el hecho de que seamos una comisionada menos implica un par de ojos menos revisando la calidad de las resoluciones”, comentó.

El proceso para la designación de una comisionada del Itei se atoró en el Congreso de Jalisco luego de que en junio pasado se declaró desierta la convocatoria, debido a que en la evaluación teórica sólo una de 18 aspirantes obtuvo la calificación mínima aprobatoria de 80 puntos sobre cien. Natalia Mendoza Servín, única candidata que pasó la primera evaluación, promovió un amparo en contra del segundo proceso. Se inconformó por la modificación del mecanismo de evaluación y porque se marginó la participación del Consejo Consultivo del Itei. La aspirante obtuvo una suspensión que mantiene en pausa la designación.

TELÓN DE FONDO

Dan largas a la definición del amparo

El Congreso de Jalisco no podrá retomar el proceso para designar a la nueva presidenta del Instituto de Transparencia del Estado luego de que en más de tres ocasiones fue pospuesta la audiencia constitucional para definir el amparo que tiene suspendido el trámite.

El nombramiento permanece en pausa debido a que Natalia Mendoza Servín, una de las aspirantes al cargo, se inconformó con la segunda convocatoria aprobada por el Poder Legislativo estatal, que declaró desierto un primer proceso en el que la candidata que impugnó fue la única que acreditó la evaluación.

“El trabajo del Itei siempre ha sido poner en un espacio privilegiado a la ciudadanía. Me parece que si la sociedad se está manifestando es importante escuchar. Creo que tendría que hacerse un ejercicio en el que se les invite y se tomen en cuenta. El Gobierno abierto consiste en eso, en que los ciudadanos pasen sólo de la fase consultiva y verdaderamente trabajen de cerca con las autoridades”, sostuvo Natalia Mendoza Servín, aspirante a la presidencia del Itei que impugnó el proceso.

Según se había proyectado al inicio del proceso legislativo para seleccionar a la titular del Itei, el nombramiento se tenía que haber concretado antes del primero de agosto del 2022. El trámite se entrampó luego de una primera convocatoria fallida y de que en la segunda el Poder Legislativo dejara fuera al Consejo Consultivo del Itei que debía encargarse de evaluar a las candidatas.

VOZ DEL EXPERTO

Urge nombrar a una nueva comisionada

Nancy García Vázquez, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Aunque, según sus datos, el trabajo del Instituto de Transparencia no ha sido afectado por el retraso del nombramiento de una comisionada, es urgente que se defina la designación, consideró Nancy García Vázquez, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Llamó a no politizar más el tema con señalamientos sobre reparto de cuotas y dijo esperar a que se resuelva el amparo que frenó el proceso de designación. “Creo que es urgente que se resuelva el tema del nombramiento, aunque de acuerdo con los datos que presentaron el Itei sigue funcionando, pero por supuesto que se necesita que el Instituto esté completo”, dijo.

Respecto al aumento en las solicitudes de información y recursos de transparencia, García Vázquez lo atribuyó a que las personas en general están haciendo más uso de esta herramienta y dijo no tener elementos para considerar que se deba a que hay mayor opacidad o renuencia de las autoridades para dar información sin tener que ser obligados por la legislación en transparencia.

“El hecho de que en Jalisco haya un alto interés y se usen estas herramientas de solicitudes de información habla de que el Gobierno debe poner la información al acceso de la ciudadanía. También que las personas están haciendo uso de la herramienta”, abundó.

La titular del Sistema Estatal Anticorrupción argumentó que las solicitudes de acceso a la información son un mecanismo para contrastar datos y apoyar en la revisión sobre posibles anomalías y omisiones de funcionarios públicos; subrayó que la transparencia es una herramienta para combatir la corrupción.