Dalia Braverman, de 26 años de edad, es una tapatía que vive en Israel desde hace 7 años, en específico, en la ciudad de Ramat Gan, la cual está próxima a Tel Aviv, donde reside actualmente con su prometido y su mascota.



Ella contó para EL INFORMADOR que, tras el inicio de la incursión de terroristas de Hamás en suelo israelí el pasado fin de semana, hay mucha frustración entre la población, sobre todo por la cantidad de crímenes que se han registrado contra cientos de personas habitantes de Israel por parte del grupo.

“Han sido días de mucha frustración, de mucho dolor, de mucha tristeza, de no poder entender cómo pudo haber pasado una cosa así, sabiendo lo fuerte que es el estado de Israel, el ejército y tantos muertos, desaparecidos, rehenes y secuestrados, es muy difícil seguir tu vida diaria”.

Ella es Dalia Braverman, la tapatía que radica en Israel. ESPECIAL / BRAVERMAN

A las 6:30 horas, las sirenas de la ciudad de Ramat Gan sonaron para alertar a la población de un ataque con misiles y otros proyectiles por parte de Hamás, por lo que Dalia y su prometido tuvieron que despertarse para ponerse a salvo:

“A las 6:30 de la mañana, sí nos despertamos con el sonido de las sirenas, de las alarmas que avisan que va a caer algún misil, algún cohete hacia nosotros, se escuchan unos ruidos de explosiones: unos cerca, unos lejos, unos más cerca. Una vez que te levantas así, se te baja la presión, regresas y a los 2 minutos que regresaste, tienes que volver a correr otra vez a un lugar seguro”.

Dalia Braverman dijo que, en los 7 años que ha vivido en Israel, no había visto un hecho de esta magnitud, comentó que “sí había cohetes, misiles porque teníamos a la Cúpula de Hierro”, sistema de defensa antiaéreo de Israel, pero que nunca imaginaron ataques a sus viviendas y familias.

Dalia concluyó recientemente su carrera en Relaciones Internacionales y en Sociología y Antropología y trabaja en la Universidad Hebrea y una organización en la que enlista a judíos en el Ejército de Israel, ya que fue instructora de armas por un tiempo en aquel país.

Ante la posibilidad de escapar de la ciudad donde residente debido a las posibles incursiones de integrantes de Hamás, descartó que vayan a escapar, al señalar que su prometido no quiere dejar su hogar pese a la insistencia de algunos familiares que le piden volver a México.

“No, no hay vuelos directos y mi prometido no se quiere ir. Esta es nuestra casa y no nos van a sacar de aquí ni les vamos a dar el gusto”.

¿Qué pide a las autoridades mexicanas?

Dalia Braverman pide que condenen los hechos y ataques contra Israel.

“Hace mucho tiempo perdí cualquier moción de confianza en las autoridades mexicanas, pero algo que sí pueden hacer es levantar la voz y condenar lo que ha pasado aquí, porque se quedan callados y dicen ‘el conflicto de los dos lados’, levanten la voz, condenen, son crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos”, señaló.

MV