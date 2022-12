Falta de medicamentos y de consultas con los especialistas están padeciendo los afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

En un recorrido realizado por este medio de comunicación en algunas de sus farmacias, se detectó que a la mayoría de los derechohabientes del organismo no les surtieron sus recetas completas y que les alargaron las citas programas al consultorio o para realizar cirugías.

“A mí me faltó glimepirida y me dijeron que a lo mejor a mediados de enero. Es muy importante porque lo uso para la diabetes”, dijo Teresa.

A la señora Lulú también le dijeron que hasta enero habrá medicamentos por lo que también tendrá que esperar.

“Hay muchos medicamentos que no hay, varias para el estómago no tienen, para una alergia que tenía tampoco, he tenido que comprarlas”, dijo Lulú.

Tendrá que gastar de su bolsa

Las medicinas que ha comprado le cuestan entre 200 y 600 pesos que ha tenido que poner de su bolsa.

Para que le puedan reembolsar el gasto de sus medicamentos la señora Lulú deberá realizar un trámite.

La señora Cecilia Rodríguez también deberá comprar por cuenta propia los medicamentos ya que no encontró en la farmacia.

“A mí también me dijeron que para enero. Mi esposo requiere insulina, yo requiero paroxetina, olanzapina y no hay”, afirmó.

Al señor Emilio Pérez le atendieron hasta la mitad su receta y le aseguraron que para medidados de enero ya se regularizará el abastecimiento.

“Yo quisiera que nos dijeran por qué y si no hay que ir al Sindicato para avisar de esta irregularidad y pedir que se arregle lo más pronto posible”, comentó.

Al señor lo iban a operar de las cataratas esta semana y este viernes le dijeron que sería hasta enero.

“Es lamentable es importante que se regularice”, añadió.