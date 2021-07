Tras dejar el cargo, magistrados, diputados y otros funcionarios de primer nivel han acaparado el pago de jubilaciones muy por encima de los 15 mil pesos, que es el promedio que reciben los afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Según una revisión hecha al Ipejal por la consultora Valuaciones Actuariales del Norte, las pensiones mayores corresponden a ex servidores públicos “de confianza” y las de menor monto a ex trabajadores de base. El estudio destaca que los empleados de base no pueden acceder a pensiones mejor remuneradas por la brecha salarial que existe entre las categorías de servidores públicos, donde los de primer nivel tienen los mejores sueldos.

Actualmente, la pensión máxima es de 207 mil 156 pesos que recibe el ex magistrado Eleuterio Valencia Carranza, mientras que la jubilación más baja es de siete mil 072 pesos del ex trabajador de base Francisco Álvarez Pulido.

En la lista de las 20 jubilaciones más altas figuran al menos 12 exmagistrados; también el ex auditor estatal, Alonso Godoy Pelayo; Carmela Chavez Galindo y Jorge García González, ex integrantes del Consejo de la Judicatura, además de políticos como el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña y Eugenio Ruiz Orozco, ex alcalde de Guadalajara, entre otros exfuncionarios.

Antes de que el gobernador presentara su iniciativa para poner tope a las jubilaciones, el Congreso de Jalisco ya tenía en revisión propuestas de legisladores sobre el tema. El diputado Enrique Velázquez planteó que la jubilación se calcule con el sueldo promedio de los últimos diez años de trabajo. Actualmente, para quienes se afiliaron antes de la reforma de 2009 su pensión se fija según el sueldo promedio con el que cotice en el último año de servicio, y para quienes ingresaron a partir de 2010 la jubilación resulta del promedio de los últimos tres años de labores.

SABER MÁS

Los 20 funcionarios que más pensión reciben

Eleuterio Valencia Carranza $207,156 Alonso Godoy Pelayo $197,239 Gregorio Rodríguez Gutiérrez $189,890 Carmela Chávez Galindo $182,374 Jorge García González $181,598 Eugenio Ruiz Orozco $180,805 Francisco Ramírez Acuña $178,696 Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández $177,130 José Manuel Verdín Díaz $175,956 Miguel Ángel Estrada Nava $172,908 Ernesto Gilberto Garabito García $172,030 Celso Rodríguez González $171,963 Sabás Ugarte Parra $171,962 Ramón Soltero Guzmán $171,962 Esteban de la Asunción Robles Chávez $171,962 Javier Humberto Orendain Camacho $171,962 Jorge Leonel Sandoval Figueroa $171,962 Salvador Cantero Aguilar $171,962 José de Jesús Angulo Aguirre $170,757 Hugo Olvera Colunga $170,210

JM