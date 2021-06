Elecciones 2021: Invitan a jóvenes a desafiar abstencionismo

En los últimos años, Jalisco ha vivido numerosas manifestaciones y protestas nutridas principalmente por jóvenes que demandan a las autoridades justicia, seguridad o derechos que han visto mermados. Sin embargo, su participación en dichos actos contrasta con la que exhiben en las elecciones, pues son los que más se abstienen.

Mónica Montaño, integrante del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG), puso como ejemplo las manifestaciones feministas y por los jóvenes desaparecidos. “Si estos dos sectores se han movilizado y exigen que algún partido responda a esas demandas, lo mejor es que también vayan a reflejarlo en las urnas por estos y todos los demás temas en los que no han sido tomados en cuenta”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó que en los últimos comicios se ha mantenido un patrón de votación en el que la población de entre 19 y 34 años está entre los grupos menos participativos.

En las pasadas elecciones, en Jalisco, el rango de mayor abstención fue de los 20 a los 34 años, y los que menos votaron fueron los de 25 a 29. Ni la mitad de ellos acudió a las urnas.

La especialista explicó que esto se debe a que en ese rango de edades no hay una preferencia electoral estable.

En respuesta a esta falta de participación, la agenda de los partidos políticos no los prioriza. “Es la manera en la que razonan: ¿Quiénes votan más? Pues me enfoco en este sector y me reúno con los grupos de empresarios, con los sindicatos, porque son los grupos organizados. Entonces, cuando un grupo no es tan determinante en términos electorales tiende a ser ignorado por los partidos”.