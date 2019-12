Investigan a policías tapatíos por supuesta agresión en colonia Del Fresno

El pasado 12 de diciembre, dos jóvenes transitaban en un auto rumbo al taller por la colonia Del Fresno cuando una patrulla de la Policía de Guadalajara les marcó el alto para una "revisión preventiva", pero la situación se tornó complicada y luego de varios minutos terminaron con golpes y empujones.

Uno de los involucrados grabó un video de los momentos de tensión y lo publicó en Facebook para denunciar el abuso. Al momento, los dos clips suman casi 30 mil reproducciones.

Entre los usuarios que comentaron la publicación de Alonzo García hubo quienes dijeron que habían enfrentado situaciones similares con los mismos agentes.

Ante esto, la Policía de Guadalajara fijó postura y dijo que el área de Asuntos Internos ya investiga a los tres elementos que habrían incurrido en un presunto abuso de autoridad: "Por instrucciones del presidente municipal, Ismael Del Toro Castro, y el comisario general, Luis Arias González, se ordenó una investigación al área de Asuntos Internos para analizar el tema y actuar en consecuencia".

Al mismo tiempo, la Comisaría de la Policía de Guadalajara reitera que "no se tolerará ningún acto que vaya en detrimento de la ciudadanía y su confianza en la corporación".

Según el testimonio de uno de los ciudadanos agredidos, él y su primo circulaban en un auto por la calle Durazno al cruce con Primavera, en la colonia Del Fresno cuando los elementos a bordo de una patrulla les marcaron el alto para una "revisión preventiva".

En el video solo se aprecian los rostros de dos de los uniformados.

Sin embargo, desde el principio notaron "malas maneras" de los agentes para hacerlos bajar del auto, pero a pesar de esto no se negaron. "No somos delincuentes y no teníamos nada sospechoso", cuenta Alonzo García a EL INFORMADOR.

La situación comenzó a salirse de control cuando los agentes amenazaron con recoger el automóvil debido a que identificaron que el engomado del vidrio trasero no coincidía con las placas. Esto se debía, según el testimonio, a que era una parte usada y justo se dirigían al taller para la reparación completa.

"Trataron de asustarnos con llevarnos a 'dar la vuelta'. Les preguntamos claramente qué es lo que querían, no contestaron nada, volvían con el tema del auto, y les dije: 'Llévenselo', pero lo que en realidad querían era subirnos, no sé para qué", narró el joven.

Al notar que subía la tensión, Alonzo comenzó a grabar y esto, alteró a los policías al punto de llegar a las agresiones físicas: "Me agarraron entre dos oficiales, me golpearon la pierna y me esposaron una mano (...) La gente también empezó a grabarlos y al sentirse expuestos un oficial me retiró las esposas y se fueron", relata justo antes de acudir a la unidad de servicios médicos para ser examinado.

Ahora al ver las reacciones que tuvo su publicación, García aseguró que procederá por la vía legal contra los policías. "No permitiré que esto siga pasándole a más personas", dijo.