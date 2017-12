Invertirán 37.5 MDP en tercera etapa de avenida Tonalá

El próximo año continuarán las obras en avenida Tonalá, en enero se destinarán 7.5 millones de pesos, a partir de la calle Clavel hacia la Nueva Central Camionera; luego, se invertirán 30 millones de pesos del Fondo Metropolitano 2018 para concluir la tercera etapa de intervenciones en la arteria, en la que esta noche se inauguraron las dos primeras fases.

En las obras a efectuar el año entrante se contempla cambiar un tramo de pavimento para colocar concreto hidráulico, en otra parte habrá asfalto y se contará con ciclovía (de la calle clavel a la Nueva Central Camionera).

En sus tres etapas serán 111.5 millones de pesos los que se invertirán en la renovación de imagen urbana en avenida Tonalá, destacó Netzahualcóyotl Ornelas, secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

"Lo importante de estas dos etapas es que era este camellón central y la renovación de la imagen urbana que unía avenida Tonaltecas con avenida Tonalá. Hay una tercera etapa que es con el Fondo Metropolitano 2018", dijo el funcionario.

En su intervención, durante la inauguración de la renovación de la imagen urbana en 600 metros en la zona de Tonalá al cruce con Tonaltecas, el gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, destacó que durante su administración suman cerca de mil 200 millones de pesos los invertidos en obra pública en la cuna alfarera.

"Tonalá no podía seguir siendo el traspatio de la Zona Metropolitana, no podían irse los recursos siempre sólo a Guadalajara o a Zapopan, yo me comprometí con Tonalá, con sus familias y hoy estamos hablando con hechos, no con discursos, hoy estamos entregando obras donde se ha hecho la inversión más grande de la historia de Tonalá en este gobierno".

Como parte de la inauguración de las obras hubo un evento musical y pirotecnia, se contó con la presencia de cientos de tonaltecas.

Según la SIOP, el monto para renovar la imagen urbana de esta zona rebasará los 111 millones. EL INFORMADOR/Archivo

Inauguran nuevo camino

En más obras realizadas en la cuna alfarera, el secretario de Infraestructura destacó que este martes concluyeron la vía que une Tonalá con Zapotlanejo por la parte de Matatlán, se destinaron 25 millones de pesos en un tramo de 12 kilómetros.

Inversión en las primeras dos etapas de avenida Tonalá