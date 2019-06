Insuficientes las acciones para mitigar inundaciones en AMG, advierte especialista

Las medidas para disminuir el riesgo de inundaciones en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se han quedado cortas porque no hay mediciones completas de escurrimientos, capacidades y monitoreo de precipitaciones; afirmó José Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, refirió que aunque pueda haber buenas intenciones en obras como el vaso regulador de avenida Patria y Américas; no se garantiza que vaya a evitar nuevas anegaciones en la zona.

"Los alcances de esos trabajos son limitados al no tener información básica, cómo dimensionar el tubo sino sé cuánto líquido va a escurrir, cómo dimensionar un vaso regulador si no hay registros que me diga llega tanta agua a tal velocidad y el vaso se llena en tanto tiempo. Hace falta ese grado de precisión para que sea más efectivas las medidas", explicó.

El especialista insistió en que se debe digitalizar el ciclo del agua en la metrópoli para contar con estudios hidrológicos completos; planteó prioridades como ampliar la red de estaciones meteorológicas en la ciudad y colocar medidores en diferentes sectores.

"Entre más nos tardemos más complicado será resolver todos los problemas del agua en la ciudad, como el abasto, inundaciones, drenajes, etcétera. La agenda técnica está muy clara habrá que ver si hay voluntad de las autoridades para llevarla a cabo", concluyó.

LS