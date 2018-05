Insiste AMLO en votar por Lomelí; Alfaro pide respeto

Los candidatos Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro protagonizaron un nuevo enfrentamiento tras cruzar mensajes en videos difundidos por redes sociales. El aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia pidió el voto en bloque para sus correligionarios y refrendó que respalda a Carlos Lomelí Bolaños como su candidato a la gubernatura. Alfaro respondió que López Obrador pretende dar órdenes e imponer su voluntad a los jaliscienses.

La reacción de López Obrador se dio después que Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de AMLO, declaró a este medio que las diferencias entre ambos actores han sido sólo electorales. Romo reconoció una buena relación con el emecista y lo consideró un “buen perfil” para dirigir Jalisco.

Por casi cinco minutos, AMLO criticó al aspirante a gobernador de Movimiento Ciudadano (MC). Lo acusó de beneficiarse de los “moches” cobrados por diputados federales y ser parte de la “mafia del poder”; aseguró que también es amigo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

“Voten parejo, no es nada más votar por mí. Necesitamos ganar la gubernatura de Jalisco porque si no, se van a seguir atrincherando los de la mafia del poder en los estados. Ustedes ya tuvieron gobiernos del PRI y del PAN y es lo mismo. Alfaro es igual; no hay ninguna diferencia”.

Alfaro respondió por la misma vía. Lamentó la forma en la que AMLO se dirigió a los jaliscienses y lo acusó de pretender dar órdenes sobre cómo y por quién votar. También sostuvo que, como gobernador, trabajará con quien sea Presidente. “Pero lo vamos a hacer defendiendo los principios de respeto por nuestro Estado. Ojalá y entiendas que aquí no puedes venir a darle órdenes a la gente; que los ciudadanos de Jalisco son libres”, reviró.

Con otro video, el candidato Carlos Lomelí agradeció el respaldo de López Obrador y dijo que hacer campaña no es obligar a nadie a votar. Afirmó que demostrará sus acusaciones contra Alfaro, a quien llamó “el capo inmobiliario.” Juan Soltero, coordinador de su campaña, presentó ayer mismo ante la Fiscalía una denuncia por presuntas irregularidades en la venta de un terreno del Ayuntamiento de Guadalajara durante la administración de Alfaro.

Vía comunicado, el municipio respondió y defendió la legalidad de los procesos de licitación, pues, dijo, están apegados a la normativa vigente.