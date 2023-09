La eliminación de estímulos fiscales por parte del Gobierno federal genera una escalada en los precios de los combustibles a nivel nacional. Y Jalisco no es la excepción. En el caso de la gasolina roja, de mayor octanaje, en algunas estaciones de servicio se acerca a los 27 pesos.

Para expertos, el fenómeno se deriva de las decisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de sostener “artificialmente”, al menos durante dos años, el costo de los combustibles con el estímulo que se aplica al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). Al eliminar este incentivo y sumado al alza de combustibles a nivel internacional, los mexicanos resienten pagar el “precio real” de la gasolina y el diésel.

Estos aumentos ya generaron reacción: el viernes la SHCP reculó y elevó de nuevo el estímulo fiscal para contener el alza. Si bien el costo de las gasolinas se reducirá, especialistas coinciden que volver a subsidiar parte del gravamen implicará una carga a las finanzas públicas.

“El IEPS afecta el precio de los combustibles y por tanto el gasto de las familias”, expresó el doctor en Economía de la Universidad Panamericana (UP), Israel Macías López.

El académico advirtió riesgos por el abuso de las autoridades de aplicar el incentivo fiscal al IEPS, porque no sólo reduce la recaudación de este impuesto, sino que debilita las finanzas públicas al destinar presupuesto para subsidiarlo.

Automovilistas eligen entre precio y calidad en gasolina

Una de las gasolineras en la Zona Metropolitana de Guadalajara que este fin de semana tuvo precios elevados se encuentra en Avenida Alcalde y Patria, en la Colonia El Batán. En la estación de servicio, la gasolina Premium está en casi 27 pesos por litro. Pese a ello, no dejan de acudir automovilistas a abastecerse.

A 500 metros de dicha estación de servicio, sobre Alcalde, hay otras dos gasolineras donde el combustible Premium es dos pesos más barato, pero hay menos personas en ella.

En un sondeo realizado en esta y otras dos estaciones de servicio, los automovilistas entrevistados reconocieron que los costos de las gasolinas que aparecen en los tableros electrónicos sí es un factor importante para decidir su compra, pero influye más la cercanía de la estación de servicio y su concepto sobre la gasolina que ofertan es de calidad o no.

La mayoría de los entrevistados tienen la concepción que la gasolina, donde es más cara, es porque es de mejor calidad que aquella donde es económica, pues el combustible lo rebajan con aditivos.

“Las opciones baratas de gasolina por lo general no son gasolina de calidad, ese es el problema. Si compras barato te baja la aguja rápidamente, entonces tienen que comprar caro para que realmente te rindan los litros”, expresó Fernando Beltrán, operador de un vehículo de plataforma.

También se detectó a personas quienes, debido a los costos de los combustibles consideraron en más de una ocasión dejar de usar su vehículo particular, pero no cuentan con opciones de movilidad. Por lo general, estas personas se abastecen en las opciones más económicas alrededor de sus trabajos o domicilios: “Sí me fijo en el precio de las gasolineras y trato de comprar en donde esté más barato. No es como que le dé la vuelta a la ciudad tratando de encontrar la gasolina más barata, pero sí buscar las opciones más económicas en las gasolineras que se encuentren en mi camino. Si he pensado en dejar el coche para ahorrar combustible, pero no pudo porque no hay suficiente transporte público cerca, vivo en Tlajomulco”, expresó Luz Elena Pérez Rocha, automovilista.

Finalmente, hay personas que ante el encarecimiento de los combustibles ya decidieron migrar a otros tipos de energéticos, como el señor Juan Antonio Ornelas, quien opera un taxi.

“Hace dos años preferí cambiar a gas natural para abaratar costos de gasolina, regularmente es la mitad del precio”, sentenció.

Telón de fondo

¿Qué define el precio de las gasolinas?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el precio de la gasolina se determina con base en seis factores:

Precio de referencia: Se establece a partir de las cotizaciones en el mercado de Houston y es impactado por las variaciones de la producción petrolera y otros factores internacionales. El control de este precio queda fuera de las manos del Gobierno federal, sino que es definido por la economía mundial.

Ajuste por calidad: Son los ajustes aplicables a los precios de referencia, por octanaje de la gasolina o la presión de vapor para cada gasolina.

Costos logísticos: Costes de transporte, almacenamiento, carga, descarga y comercialización.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Impuesto de 16 por ciento sobre productos y servicios.

Ganancia en estaciones de servicio: Beneficio que tiene cada permisionario por litro vendido al público.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): La Miscelánea Fiscal 2023 establece un IEPS de 5.91 a la gasolina menor a 91 octanos (Magna); la gasolina mayor o igual a 91 octanos (Premium) en 4.99 pesos por litro y el diésel 6.50 pesos por litro. Sin embargo, el estímulo fiscal tiene como objetivo reducir esta carga impositiva a los combustibles para no cobrar el impuesto total.

En algunos puntos de la ciudad, como en Zapopan, el combustible Premium está a casi 27 pesos por litro. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Voz del experto

Israel Macías López, investigador de la Universidad Panamericana

Estímulo fiscal presiona las finanzas públicas

A decir del profesor investigador de la Universidad Panamericana (UP), Israel Macías López, pese a los efectos negativos a largo plazo que pueda traer el estímulo fiscal a las gasolinas, es muy posible que la autoridad federal recurra a ellos con el objetivo de mantener los precios; sobre todo por el impacto que pudiese tener en los comicios del próximo año.

“El 2024 es un año electoral, las campañas están encima y todo es posible, entre ellos un esfuerzo en el presupuesto público para evitar que se sigan registrando al alza los costos de los combustibles. Esto se revisa semana a semana y aunque viéramos que a nivel internacional el precio seguirá presionado, aquí en México se pudiera usar de nuevo presupuesto público para evitar que suba demasiado”, expresó el especialista.

El académico señaló que se usan grandes cantidades de recursos obtenidos vía impuestos para subsidiar el precio de la gasolina. Si bien, el mantener los costos bajos de los combustibles ayuda a contener la inflación, un estímulo fiscal de este tipo en realidad beneficia únicamente a las personas que tiene más recursos para pagar por gasolina.

“Es un subsidio que se llama regresivo, así se le dice en economía y que es todo lo contrario a lo que deberían ser los subsidios; un subsidio debe ir con las familias más necesitadas y con mayor vulnerabilidad y si tú subsidias gasolina para una persona que sí tiene los recursos, es como si le estuvieras subsidiando un artículo suntuario”, expresó el especialista.

Concluyó que el IEPS de combustibles es una de las principales fuentes de ingresos para las finanzas públicas y el hecho que no se capte en su totalidad (por los incentivos), debilite aún más las arcas nacionales.

“En 2024 habrá una debilidad fiscal más agravada. La deuda para el próximo año, el déficit o la diferencia entre ingresos y gastos, es el más alto de los últimos 30 años. Sí podemos terminar con unas finanzas muy debilitadas y un contexto precario para quien sea gobierno a partir del próximo año”, sentenció.

Voz del experto

Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales del CUCEA

El precio se mantiene de manera artificial

El coordinador del doctorado en Estudios Fiscales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Antonio Sánchez Sierra, afirmó que mientras una parte del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) se siga subsidiando, el Gobierno no sólo simulará el costo de los energéticos, sino que a la larga traerá consecuencias a las finanzas públicas al desviar presupuesto para “contener” un gravamen que es una importante fuente de ingresos para el Estado. “El precio de los combustibles se define por los mercados internacionales. El Gobierno Federal en los años 2021 y 2022, en su afán por mantener un costo estable, la cantidad de ingresos que generaba, lo recortaron, es decir se aplicó un estímulo fiscal para mitigar el incremento. Ahora el Gobierno Federal se ve obligado a reducir ese estímulo”, expresó.

Mencionó el académico que actualmente el precio internacional de la gasolina ronda los 15 pesos, pero con los ajustes a nivel mundial, costes de importación, más los impuestos, la gasolina ronda los 25 a 27 pesos.

El hecho que el Estado no capte el total del IEPS debido al estímulo fiscal aplicado, también genera un déficit de recaudación: “La recaudación va 20 por ciento debajo comparado a 2022, esto que provoca si no tienen más dinero para subsidiarte, pues al combustible lo ajustan al precio real quitando el estímulo”, mencionó.

El académico señaló que el objetivo del IEPS, igual que otros productos que lo tienen, es inhibir el consumo del producto, como son los refrescos y cigarros. En el caso de la gasolina, el IEPS es para reducir el consumo de combustibles fósiles para mitigar los daños medioambientales. Por ello reconoce una paradoja en que por un lado se aplique el IEPS y por otro lado se otorguen estímulos fiscales para su consumo.

Precio promedio de combustibles, por municipio

1. Talpa de Allende $26.28

2. Manzanilla de la Paz $25.77

3. San Martín de Bolaños $25.66

4. Techaluta de Montenegro $25.54

5. Tapalpa $25.34

6. Jilotlán de los Dolores $25.30

7. Tizapán El Alto $25.19

8. Mascota $25.13

9. Yahualica de González Gallo $25.11

10. Zapotlán del Rey $25.11

CT