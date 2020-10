Incumple Setran recomendación sobre alcancías que no dan cambio

Luego de que en julio pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación a la Secretaría de Transporte (Setran) para la mejora del transporte público, Fernando Zambrano, coordinador del Área de Seguimiento, reconoció que a la fecha no hay avances significativos.

Entre las solicitudes hechas por la defensoría destaca el avance en infraestructura de las paradas del camión, inclusión en unidades, limpieza y entregar el cambio de 50 centavos a quienes paguen con monedas.

Además, la CEDHJ solicitó que se hiciera una encuesta de satisfacción entre los usuarios sobre el precio y servicio, que no se apruebe una nueva tarifa para rutas que no cumplen las normas técnicas y que se detalle a dónde se va el dinero de los excedentes, pero la dependencia aseguró que no les corresponde dar respuesta a esos temas.

“De los puntos que sí admitió, la Setran ha estado enviando constancias que, desde su punto de vista, son avances, pero para nosotros no constituye eso. Sus evidencias no terminan por ser avances significativos”.

El coordinador destacó que la autoridad no sólo debe aceptarla, sino contestarla y cumplir con un sistema de transporte público eficiente e inclusivo.

“Necesitamos que nos digan cómo va a regresar el excedente de la tarifa. Sabemos que no es un proceso (que se resuelva) de la noche a la mañana, pero es importante que la autoridad refleje esas ganas con las que aceptó la recomendación”, concluyó.