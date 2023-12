Inauguran obra para reúso de agua en El Salto

El Gobierno de Jalisco inauguró la obra de infraestructura de línea morada, con la cual se busca el reúso y distribución de hasta 600 litros de agua de la planta de tratamiento de El Ahogado.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, resaltó que las líneas moradas, que forman parte de la planta de tratamiento de El Ahogado, permitirá la distribución de agua para su reúso por parte de la industria.“Estas líneas moradas vienen de la planta de tratamiento de El Ahogado después de haber logrado, bajo el cumplimiento de las normas, el que esta agua se pueda volver a usar. Va a tener una capacidad de hasta 600 litros por segundo para poder turnarla a uso industrial”.

El funcionario de Gestión Integral del Agua afirmó que habrá un mayor beneficio para mantos acuíferos como el de Toluquilla, ya que serán 600 litros menos de agua que serán extraídos del pozo, por lo que permitirá que su recarga sea mayor; esto equivalen al consumo diario de hasta 300 mil habitantes.“Disminuiremos la distribución de 600 litros por segundo del acuífero Toluquilla donde los industriales de El Salto tienen titulados, por la CONAGUA, el uso y explotación a través de sus pozos. Estos 600 litros por segundo equivalen al consumo diario para 300 mil habitantes”.

Gastón González recordó que, debido a las afectaciones provocadas por la sequía y amenazas al abasto de agua, el reúso del líquido ayuda a reducir el impacto del déficit en la recarga de mantos acuíferos tanto de la ciudad como del estado. Con la ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado, se espera incrementar hasta 2 mil 600 litros por segundo el volumen de tratamiento de aguas residuales y destinarlas principalmente a uso industrial. Para este proyecto de líneas moradas, hubo una inversión de 177 millones de pesos.

Afirma gobernador que avanza saneamiento del Río Santiago

El gobernador de Jalisco aseguró que, con la conclusión de la ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado, a mediados del siguiente año, podrán disminuir la cantidad de aguas residuales vertidas al Río Santiago.

Consideró que los índices de calidad del agua en el río han mejorado respecto hace cinco años, aunque reconoció que, hasta que concluya las obras de ampliación de El Ahogado, no podrán tratar más aguas residuales que son vertidas al afluente del río Santiago. “Los avances en la calidad del agua tanto del Río Zula como del bajo Santiago están mucho mejor que hace cinco años (...) mientras no esté terminada la planta (de El Ahogado), pues hay todavía descargas de aguas negras que no van a ser tratadas hasta que terminemos la ampliación”.

El mandatario espera abordar el tema en la próxima visita que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador a las obras complementarias de la presa El Zapotillo.

FS