Impunidad detona casos de violencia intrafamiliar

Leticia acudió al Centro de Justicia para las Mujeres porque su pareja la golpeó. No es la primera vez.

Contó que su vecina la convenció de denunciar. Sin embargo, le da miedo la reacción de su agresor cuando se entere.

“Ahora sí se pasó. Se alteró mucho porque no encontraba un dinero y la agarró contra mí, se pone así cuando toma mucho. Me apretó de los brazos, me empujó porque no le daba razón… me asusté mucho. No estamos casados, pero vivimos juntos desde hace cuatro años”.

Por casos de violencia familiar como el de Leticia, en Jalisco se abrieron 13 mil 747 carpetas de investigación por denuncias presentadas durante el año pasado. Es la mayor cifra registrada según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió que la impunidad es el principal factor que alienta la violencia, pues los responsables saben que no les pasará nada por su conducta de abuso.

“La impunidad que prevalece en el Estado manda el mensaje equivocado de que se pueden cometer estos delitos porque saben que no les va a pasar nada. Es tal el nivel de impunidad en la administración de justicia que no desalienta el ejercicio de agresividad”.

Agregó que, en los tres niveles de Gobierno, persiste la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia.

Acentuó que hay algunas acciones, pero desvinculadas y orientadas a la atención de este problema y no a evitar que suceda.

Jalisco es cuarto lugar nacional en casos de violencia familiar, por detrás de la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. A nivel nacional se acumularon 270 mil 546 investigaciones por esta causa el año pasado.

En el informe “Hallazgos. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por la organización México Evalúa, Jalisco tuvo 95.4% de impunidad en la impartición de justicia.

Activistas advierten subregistro de feminicidios en el Estado

A pesar de que las cifras oficiales reportan una reducción en el número de feminicidios en Jalisco, que pasaron de 73 reportados en 2021 a 35 el año pasado, activistas advierten que la disminución se debe a que la mayor parte de los homicidios violentos de mujeres no se consignan como feminicidio.

La investigadora Guadalupe Ramos Ponce, vicecoordinadora en México del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, informó que registraron 195 asesinatos de mujeres a nivel estatal y de esos sólo 35 fueron consignados como feminicidios. Subrayó que esto trae repercusiones negativas para los hijos de las víctimas.

“Que no se consigne la cifra real tiene consecuencias, primero que no se dimensiona la realidad de una problemática que existe en el Estado. Por otro lado, están los programas de apoyo a los huérfanos del feminicidio y a las familias porque hay un número importante de menores que quedan fuera de cualquier apoyo por los casos de sus madres asesinadas que no se consignaron como feminicidio”, argumentó.

Ramos Ponce detalló que, aunque la investigación de todas las muertes violentas de mujeres se inicia bajo el protocolo de feminicidio, en la integración de la carpeta se cambia la consignación a homicidio o parricidio; sostuvo que no se aplica de forma adecuada el protocolo.

Según el estudio realizado por México Evalúa, a nivel estatal 96.40% de los feminicidios quedan impunes. Las estadísticas de la Fiscalía estatal dan cuenta de que suman 352 feminicidios entre 2016 y 2022. En el Código Penal estatal, el feminicidio se define como privar de la vida a una mujer por razones de género.

Se considera que existen razones de género cuando ocurren conductas como actos de odio o misoginia contra la víctima; que haya signos de violencia sexual; antecedentes de amenazas o violencia intrafamiliar, entre otras. La sanción va de entre 40 y 70 años de prisión.

Incumplen meta

Jalisco incumplió la meta establecida en el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo, donde se había fijado como máximo 12 mil 241 averiguaciones previas por violencia intrafamiliar; se registraron 13 mil 747 carpetas de investigación.

Jalisco tiene la mayor “cifra negra” de delitos en cinco años

Aunque autoridades estatales han insistido en la disminución de delitos, el 93% de los ilícitos cometidos en el Estado no se denuncian y son parte de la “cifra negra”, según la pasada Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La “cifra negra” la conforman los delitos que no se denunciaron, más los delitos denunciados que no derivaron en carpeta de investigación, la estimada para Jalisco en 2021 fue la cifra más alta desde 2016.

Entre los motivos de por qué no se presentan denuncias, el 57.8% de las víctimas dijo que no presentó querella por causas atribuibles a la autoridad, entre las que se incluyen, miedo a que los extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles y desconfianza en la autoridad. “Te desincentivan para no presentar denuncias, dentro de la misma Fiscalía hay un área de delitos no judicializables, es decir que ni siquiera son contabilizados como denuncias porque desde su punto de vista no tendrían por qué investigarlos”, comentó Anuar García Gutiérrez, presidente de la organización México SOS en Jalisco.

LA VOZ DEL EXPERTO

La incertidumbre económica y social incentiva la violencia familiar

David Coronado, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UdeG.

La falta de diagnósticos e indicadores provoca que las políticas públicas para atender la violencia familiar no den resultados, consideró David Coronado, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad de Guadalajara. El especialista refirió que los ánimos alterados y de crispación derivan en agresiones a mujeres, niñas y niños en el hogar.

“Las políticas públicas que se intentan aplicar no son las más adecuadas porque no hay un diagnóstico previo, no parten de un diagnóstico de la realidad que enfrentamos. Habría que hacer un diagnóstico real con base en indicadores, en elementos que puedan proyectarse”, señaló.

El académico subrayó que la incertidumbre actual por los factores económicos y sociales suma al ambiente de crispación que deriva en violencia en las familias. “Estamos viviendo una época de neurosis continua, añade a eso que la sociedad se mueve de manera muy rápida”, dijo.

Investigan a 6 mujeres por aborto, pese a resolución

La interrupción del embarazo sigue considerada como delito en Jalisco y el año pasado se abrieron seis carpetas de investigación contra mujeres acusadas de abortar.

La legislación estatal no se ha modificado, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, en el año 2021, la inconstitucionalidad de la protección de la vida desde el momento de la concepción y abrió la puerta a legislar la despenalización del aborto voluntario. “Se sigue criminalizando a las mujeres, lo más lamentable es que en la mayoría de los casos es el propio personal de salud quien denuncia a mujeres que llegan con procesos de aborto; sin saber si fueron abortos espontáneos, pero presumiendo que hubo intencionalidad y se provocó. Esas denuncias siguen llegando todo porque el Congreso estatal no ha legislado para brindar una protección adecuada a las mujeres”, lamentó Guadalupe Ramos, abogada especialista en temas de género.

Sigue vigente el Artículo 228 del Código Penal estatal que establece una sanción de cuatro meses a un año de prisión a la mujer que aborte.