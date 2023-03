El agua que llegará al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) por las obras de la presa El Zapotillo no resolverá el abasto de agua a la ciudad para los próximos 50 años, si no hay un plan integral de manejo de los recursos hídricos, afirmó María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

“El gobernador dice que con esta presa va a haber agua en la ciudad para los 50 años próximos, eso no es cierto; seguimos insistiendo en que no se pueden poner todas las alternativas en un megaproyecto. La presa El Zapotillo no va a dar condiciones para tener por 50 años agua, se tienen que buscar otras alternativas de gestión integral del agua. Esto no significa que la tarea pendiente de la gestión integral del agua esté resuelta con esta solución que encontraron los pueblos con el presidente de México, es una solución a medias y queda mucho por hacer”, explicó

La activista que, acompañó la lucha de las comunidades afectadas durante 16 años, calificó como histórico que se haya logrado “romper” la cortina de la presa para habilitar el sistema de ventanas del vertido de agua y que el nivel no supere los 40 metros y no se inunden Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

González Valencia añadió que avanza lento el cumplimiento del Plan de Justicia para la Reparación Integral de los daños de las comunidades afectadas y comentó que este año hay algunas acciones como obra comunitaria, la colocación de una antena de telecomunicaciones, un programa de reparación de fachadas y banquetas. Lo que sigue pendiente es la auditoría a la obra y la reconstrucción del poblado de Palmarejo, entre otros puntos.

“Lo que seguimos demandando es que debe haber una política especial para cumplir la reparación integral de los daños y no que sólo lleven programas que ya existen y con eso intentar paliar”, dijo.

El Plan de Justicia incluye elementos como la presentación de disculpas públicas a las comunidades y medidas de no repetición; realizar auditoría técnica y financiera al proyecto El Zapotillo; restauración del río Verde y declararlo Área Natural Protegida; la cancelación de las concesiones de extracción de materiales pétreos en el río; un proyecto de agua y saneamiento. También el derecho al retorno de la comunidad de Palmarejo y la reconstrucción de la comunidad con todos sus servicios e infraestructura.