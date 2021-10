En su informe del ciclo escolar 2020-2021 del rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Luis Arriaga Valenzuela, detalló que una las estrategias institucionales con enfoque al 2026 es internacionalizar al ITESO con una red de universidades.

Arriaga, como presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), recientemente firmó un convenio de colaboración con la University Network for Human Rights para la formación de estudiantes de universidades jesuitas en América Latina en proyectos de litigio estratégico internacional, en el que participan universidades como Harvard, Stanford, Yale, La Soborna, do Vale do Rio dos Sinos y Católica de Pernambuco.

“Hemos definido hacia dónde va nuestra universidad, nuestra prioridad será profundizar en la excelencia académica, la identidad ignaciana y la incidencia social y ambiental con la generación de conocimiento vía a la investigación colaborativa y de calidad, para lograrlo establecimos tres líneas transversales, uno internalización, dos administración sostenible, y tres innovación transformación digital”, dijo el sacerdote jesuita, abogado y doctor en educación.

Además, Arriaga Valenzuela destacó que también recientemente se firmó un convenio de colaboración para el intercambio estudiantil, docente y colaboración académica con la Unión de Universidades de América Latina, la más antigua y consolidada red universitaria de la región.

El rector también se mostró satisfecho de toda su labor durante todo este tiempo y principalmente como llevaron el proceso de readaptación estudiantil durante la pandemia de COVID-19.

“Hoy tengo la dicha de cumplir tres años ya como rector y me siento sumamente agradecido, de los avances que ha habido como rector del Iteso. Lo principal es como el Iteso buscó adaptarse de forma creativa y con un gran sentido de resiliencia, como seguir adelante con la vida universitaria y como avanzar en la atención de las necesidades y problemas que se agudizaron durante la pandemia de COVID-19”, acotó.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM