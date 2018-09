IP ve riesgo de más burocracia con nueva ley de mejora regulatoria

Integrantes de la iniciativa privada (IP) cuestionaron el proyecto de ley de mejora regulatoria que se aprobó en comisiones del Congreso del Estado. El representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, Ian Paul Otero Vázquez, afirmó que se debe revisar el tema para librar el riesgo de generar más burocracia al crear la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, como un nuevo Organismo Público Descentralizado (OPD).



"Yo no sé si sea la ruta, creando más burocracia y más carga presupuestal para atacar la sobrerregulación. Crear más burocracia para desregular parece un sinsentido y una incongruencia con lo que marca la ley general de mejora regulatoria que habla de un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Economía", detalló



Coparmex propuso analizar la posibilidad de conformar consejos regionales de mejora regulatoria en lugar de una nueva comisión.



Por su parte, Miguel Cotero Ochoa, del Consejo de Cámaras Industriales del estado, destacó que se debe buscar una legislación que en realidad ayude a las industrias locales y hacer más eficiente su trabajo. Pidió privilegiar evitar prácticas de corrupción y prevenir que las inversiones se puedan desalentar por la cantidad de trámites que se deben realizar. Representantes de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara y del Consejo Económico y Social de Jalisco, apoyaron las solicitudes para que se revise la reforma, que no genere burocracia y se acerque al objetivo de simplificar trámites.



El subsecretario de enlace legislativo, José Luis Leal Campos, negó que el planteamiento de integrar un nuevo OPD signifique contratación de personal y mayores costos, se dijo abierto a analizar las observaciones hechas por los representantes del sector privado.



Sobre el tema, el diputado panista, Miguel Monraz Ibarra, aseveró que lo aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales no es definitivo pues la Comisión de Desarrollo Económico, que él encabeza, también debe dictaminar la iniciativa; aclaró que su bancada no apoya crear un nuevo OPD que genere más burocracia.





La Comisión de Puntos Constitucionales, con mayoría priista, aprobó un dictamen que retoma lo propuesto en una iniciativa presentada por el gobernador, donde se considera la conformación como Organismo Público Descentralizado de la Comisión de Mejora Regulatoria, a la que se le daría personalidad jurídica propia, autonomía técnica y operativa.

LS