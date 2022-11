Luego de que la tarde de este domingo miles de manifestantes salieron a marchar por las calles de diferentes ciudades del país contra la reforma electoral, decenas de actores políticos y otros personajes locales y nacionales emitieron su postura al respecto de la iniciativa que afectaría al Instituto Nacional Electoral (INE).

La voces:

Ernesto Gutiérrez Guízar, presidente de Hagamos

“Nuestro partido se sumó al llamado por la causa. Nuestra adhesión se trata de la defensa de nuestro sistema de representación y del Instituto, pero de ninguna manera representa coalición alguna con ningún otro partido, u organización nacional. En este movimiento convergen colectividades diversas, muchas con las cuales no compartimos ideología ni proyecto del país; pero con la que hoy nos encontramos defendiendo algo fundamental: las instituciones y reglas que permiten la transición democrática, pacífica y legítima del poder”.

Gobernador de Jalisco

"Vi una gran afluencia de personas, yo tengo que mantener la distancia con espacios de participación ciudadana, pero me parece que fue un mensaje muy potente, fue un ejercicio de participación ciudadana que no se puede menospreciar y que hay elementos muy suficientes para echar atrás el despropósito de destruir las bases de nuestro sistema democrático. Yo confío en que haya sensatez y que esa iniciativa no prospere, que pueda abrirse un espacio para el diálogo y en todo caso si se necesita una reforma que pueda ser escuchando a los ciudadanos y escuchando las voces de quienes escuchamos a las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir".

Guadalupe Morfín, poeta, ex presidenta de la CEDHJ y ex regidora tapatía

"Se trata de defender una construcción institucional electoral que nos ha costado mucho conseguir y que es perfectible. A seguir defendiendo al INE. Sin polarizar más".

José Palacios, empresario

“Definitivamente es una mala propuesta, el consenso de todos los ciudadanos está en contra de que haya modificaciones al INE. La petición es que no se reforme y pedimos a los diputados que al momento de votar la propuesta del Ejecutivo la rechacen. El instituto garantiza la democracia en este país y eso nos movió a estar aquí presentes”.

María Elena Limón, diputada federal

"Estos somos las mujeres y hombres libres de México. ¡Lo gritamos los miles de mexicanos que salimos a las calles para dejar claro que #ELINENOSETOCA! No voy a permitir que unos cuantos le roben la democracia a este país. Sigamos así en libertad y justicia".

Francisco Ramírez acuña, ex gobernador de Jalisco

"El INE es de todas y todos, de los que pensamos de una forma o de otra, de los que vemos la vida azul, roja, de quienes queremos avanzar en un México de libertades, de democracia, de éxito. De pasar estas propuestas se pone en peligro la democracia. No seamos tontos útiles del Presidente. El INE no se toca".

Laura Haro, presidenta del PRI

"Claro, una vez más con mucha contundencia lo decimos: votaremos en contra de cualquier reforma que busque atentar contra el INe y hoy el reclamo de la ciudadanía es muy claro: la defensa de nuestra institución electoral".

Salvador Cosío, presidente de Confío en México

"Se tiene que defender (al INE), creo que es una muestra de civilidad, una muestra de que se puede coincidir en lo fundamental que es México. El llamado es a que se rechace totalmente la reforma".

Horacio Fernández, diputado federal por MC

"Por ningún motivo debe cambiarse al INE". "Este hombre quiere todo el poder y ahora va por el INE, pero no se lo vamos a permitir. La lucha sigue en el Congreso y en el Senado".

Jaime Cedillo Bolívar, de la organización "México Solidario

"Es verdad que la reforma que se propone tiene cosas positivas que habría que discutir, como el costo de las elecciones, de la cantidad de diputados plurinominales, habría que discutirlo de verdad. Esto es un engaño, lo que se pretende es que el gobierno vuelva a ser juez y parte como lo fue en el pasado, lo que no permitiría la alternancia".

César Castro, Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales

"Celebro el éxito de estas manifestacion que tienen como objetivo primordial el mantener el status de Mexico como un país democrático y con organismos autónomo como el INE. Espero q el congreso reflexione ante estas multitudinarias manifestaciones 100%pacificas. Seguiremos adelante x Mexico!

Raúl Uranga Lamadrid, Presidente del Consejo Directivo de la Canaco Guadalajara

"Es imprescindible proteger al INE, fortalecer su capacidad técnica e infraestructura y respetar su autonomía. De ello depende la vida democrática y la estabilidad política de nuestro país".

Carlos Villaseñor, presidente de COPARMEX Jalisco

"Una institución como el INE, que fue generada por la IP, por los organismos empresariales y la Sociedad civil, no la podemos perder. Hoy celebro que todos hayan salido a defender su institución, su organismo, el INE es de nosotros. Quienes hacemos las elecciones y quienes estamos el día de la elección somos nosotros. Recibimos la capacitación, nos entregan la boletas, estamos como funcionarios de casillas, hay observadores que no intervienen. Somos los ciudadanos quienes hacemos ese ejercicio de democracia, no podemos perder ese espacio, al INE hay que respetarlo. Es ejemplo de muchos organismos electorales a nivel mundial".

Miguel Angel Landeros presidente del Consejo mexicano de Comce

"Las manifestaciones son una muestra clara de que una buena parte de la sociedad no quiere que se atente contra los logros alcanzados en materia de democracia, hacer las reformas al INE implica un retroceso seguro así que en estos momentos más allá de quien convocó está la convicción de defender la democracia y la libertades en México, hay una señal clara de que se debe respetar lo que se ha construido".

José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE)

"Decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los Institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, sí a un México democrático"

Clemente Castañeda Hoeflich, líder de Movimiento Ciudadano en el Senado

"Celebro la manifestación pacífica que miles de mujeres y hombres hicieron posible este domingo, en diferentes ciudades del país, para defender nuestra democracia. El Presidente, Morena y sus aliados no pueden ignorar las expresiones que exigen que se respete la autonomía del INE. Dejemos atrás la confrontación y elevemos el debate. El Presidente, Morena y sus aliados no pueden ignorar las expresiones que exigen que se respete la autonomía del INE. Dejemos atrás la confrontación y elevemos el debate".

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado

“Las expresiones ciudadanas que hoy se manifestaron nos deben llamar a la reflexión serena. A nadie deben extrañar ni menos ofender; es la democracia y es la libertad. Es el México vivo”.

Julen Rementería del Puerto, líder del PAN en la Cámara Alta

"En esta #marchaINE levantamos la voz para dejarle bien claro a #morena y al #GobiernoFallido de la #4T que en #México los ciudadanos elegimos mantener nuestra democracia y nuestra libertad, y que desde las calles, Cámara de Diputados y el Senado les haremos frente: #ElINENoSeToca".

Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los senadores del PRI

“Nuestra democracia, es la defensa de tu voto y que nadie se agencie, sea dueño de los procesos electorales”.

José Medina Mora, presidente de la Copamex

"El día de hoy fuimos testigos más que de una marcha, de un movimiento en defensa de la Democracia, desde la ciudadanía, en más de 50 ciudades en México, EUA y España".

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

"La marcha por la supuesta defensa del INE no es más que la defensa a una cúpula electoral encabezada por algunos consejeros adictos a los lujos y privilegios”.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

"El discurso de Woldenberg fue una pieza de demagogia, mentiras y manipulación, o simplemente una brutal distorsión de la realidad, producto de un narcisismo supino".

Felipe Calderón, ex presidente de México

"Eso más unas 40 ciudades en el país. Ah! Marti Batres dijo que era '10 o 12 mil personas'. Así han de contar las vacunas, las medicinas, los sobres.."

Vicente Fox, ex presidente de México

"Yo espero que así se mantengan en PRI, PAN y PRD, aquí estuvimos todos sin colores partidistas, todos como ciudadanos y todos por la misma causa. A los partidos políticos no les conviene nada, que el INE no está ahí y el que se lo quiere apañar, López, no se va a salir con la suya".

Ricardo Anaya, ex candidato por el PAN a la presidencia

"La marcha de hoy superó todos los pronósticos. ¡Impresionante! El mensaje ciudadano a los políticos es claro: No se metan con el INE, respeten al árbitro electoral, sí a la democracia. ¡Muchas felicidades a todas y a todos los ciudadanos que hoy se manifestaron!".

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado

"La democracia es más que elecciones, pero no puede ser menos: votaciones limpias y transparentes. Los senadores del PRD estamos contra cualquier regresión a los derechos electorales en México y a favor nuestras instituciones. #YoDefiendoAlINE #ElINESeDefiende".

Claudia Sheinbaum, Jefa del Gobierno de la Ciudad de México

"Defienden al INE los responsables de los fraudes electorales en nuestro país, ¿no les parece una contradicción?, por eso se quiere hacer una reforma electoral para que prevalezca la democracia".

Verónica Delgadillo, senadora de MC

"Qué esperanzador fue ver a tantas personas marchando en tantos estados de la República con un solo objetivo: defender al INE y defender la democracia. El mensaje fue contundente. Ojalá que los partidos tradicionales que en otros momentos le han hecho el juego al presidente y Morena, hayan escuchado con atención".