La pandemia de COVID-19 obligó a hospitales como el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) tuvieron que retrasar citas, consultas y procedimientos que no eran urgentes. Sin embargo, ante la baja de hospitalizaciones y contagios por el virus, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca atender a todos los pacientes rezagados.

“Estamos trabajando hasta los fines de semana, día y noche, para brindar todas las atenciones al paciente cuando antes no se hacía"

Con la cuarta jornada nacional para la recuperación de servicios en fin de semana, dentro de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, las unidades médicas de los tres niveles de atención tienen la meta de atender a los pacientes aún en fin de semana.

Por ello, Macarena de la Rosa, subjefa de Trabajo Social, hizo un llamado a la población a atender las citas en fines de semana, ya que “la gente se niega porque no es normal que los atiendan o programen cirugías o estudios en sábado o domingo”.

Pero también a responder el teléfono y actualizar sus datos de contacto, pues es vía telefónica que les avisan de sus nuevas fechas de consulta.

“Muchas veces no contestan el teléfono porque no están acostumbrados a responder números desconocidos. Nos ha costado mucho trabajo y hasta por mensaje les decimos lo que sucede. También hemos encontrado que los números que dieron ya no son”, dijo.

Resaltó que, pese a que aún tienen pacientes COVID-19, ya no como antes y se cuentan con todas las medidas sanitarias.

Además, el director del CMNO, Hugo Hernández García destacó otras dos áreas de importancia: imagenología y hemodinámica.

En la primera área, tienen elementos que permiten agilizar los tiempos de atención, diagnóstico y tratamiento del paciente. Esto porque gracias a la nueva tecnología, los resultados pueden ser vistos en tiempo real en las diferentes áreas del hospital, sin necesidad de “imprimirlos” y moverlos de un lado a otro.

En el lugar se tiene todo para obtener la imagen completa del cuerpo humano con equipo de última generación que permite observar lesiones que en una tomografía tradicional no se perciben en todo el cuerpo, como en el cerebro o en las mamas, donde se puede identificar el cáncer desde etapas tempranas, según informó Raúl Delgadillo Cristerna, médico radiólogo del Hospital de Especialidades.

“Estamos trabajando hasta los fines de semana, día y noche, para brindar todas las atenciones al paciente cuando antes no se hacía. Esa es la esencia de las jornadas, pues se atrasó en enfermedades crónicas degenerativas, muchas veces por el temor de la gente a visitar hospitales por el virus”, destacó el director.

En la segunda se llevan a cabo estudios del corazón y grandes vasos sanguíneos. Porfirio Martínez Gutiérrez, jefe de la división de tórax y cardiovascular, detalló que aproximadamente cuatro de cada 10 pacientes que ingresan al CMNO tienen un padecimiento cardiovascular.

En esta área, lo que más atienden son infartos por lo cual se generó el programa “código infarto” para obtener una atención más rápida, destapar las arterias principales y evitar la muerte.

Martínez Gutiérrez resaltó que el lugar nunca se cerró, incluso trabaja las 24 horas de los siete días de la semana, sin embargo bajó el flujo de pacientes por el mismo temor a ser contagiados del virus, aunque se están recuperando.

EL DATO

En todos los hospitales regionales y generales el IMSS se activó la jornada con la que ya se han realizado:

Un millón 498 mil 666 consultas de medicina familiar

372 mil 592 detecciones de hipertensión y diabetes

241 mil 386 consultas de especialidad

15 mil 069 cirugías

JM