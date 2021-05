Pandemia afecta 32 mil cirugías en Jalisco

Julián Sánchez asegura que su esposa entró en labor de parto en noviembre de 2020, por lo que acudió al Hospital General de Occidente, también conocido como “Zoquipan”.

Como la unidad estaba saturada, la remitieron a otra. “Y resultó que allí no atendían partos. No está bien que no dieran información clara”, afirma Julián.

Otros pacientes coinciden en que buscaron atención en instituciones privadas porque las públicas que se encargaban de enfermos de COVID-19 en Jalisco se encontraban llenas.

De acuerdo con información proporcionada por Transparencia, el año pasado se registraron 57 mil 103 cirugías en el segundo y tercer niveles en los hospitales públicos del Estado que participaron en el plan de reconversión ante la pandemia, lo que representa una disminución del 36% comparado con el año anterior, cuando fueron 89 mil 175 (una reducción de 32 mil 072 intervenciones).

La estadística contempla todos los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado, los Hospitales Civiles y el servicio que proporciona el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) a sus beneficiarios, ya que también se indica que pagó atenciones durante la emergencia sanitaria.

Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contestó que no cuenta con los datos de 2020 y 2021 debido a que en “los periodos solicitados aún no concluyen (las estadísticas) y la información se encuentra en fase de integración. La versión definitiva disponible y pública de 2020 se dará hasta junio del 2021”.

En días pasados se dio a conocer que, ante la baja de los pacientes hospitalizados, se estaban reactivando los servicios generales. Por ejemplo, en los Civiles ya atienden todos los padecimientos, como los relacionados con fisiología pulmonar, hematología, reumatología y ortopedia, entre otros.

Por otro lado, el IMSS pide a los derechohabientes que acudan a sus consultas de medicina familiar y de especialidades, como traumatología y ortopedia, oftalmología, medicina interna, cardiología, neumología, urología, gastroenterología, dermatología y cirugía general, entre otros.

El año pasado, el número de cirugías en Jalisco disminuyó 36%. EL INFORMADOR/Archivo



Piden a los pacientes reagendar las citas y actualizar los estudios

A principios de año, José Luis Ramírez necesitaba que le realizaran una cirugía de hernia inguinal. Cuenta que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde está afiliado, pero no tenía espacios.

“Fue en enero pasado y, en su momento, no tenían quirófanos ni doctores porque todo estaba enfocado al COVID-19. No estaban ni siquiera dando consultas”.

Aunque no se trata de una operación de urgencia, la situación le afectaba en su vida cotidiana y no podía dejarla pasar.

“No es de peligro de muerte, pero no puedes estar bien. Todo te duele, no puedes hacer nada...”.

Explica que también tenía la posibilidad de acudir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero ya no fue porque se enteró que la unidad también estaba enfocada a la atención del nuevo coronavirus.

“En ese tiempo toda la gente tenía miedo de entrar a los hospitales en donde atendían la pandemia. Entraban por una cirugía diferente y salían por COVID-19… corrían esos rumores”.

Al final, José Luis decidió operarse en un hospital privado, en donde lo operaron de inmediato y sin complicaciones.

“Tuve la suerte de que mi familia me ayudó, pero no a todos los pueden ayudar. Mi sentir fue que, con el COVID-19, las demás enfermedades las olvidaron”.

Una cirugía de hernia inguinal cuesta entre 15 mil y 18 mil pesos.

A través de Transparencia, el IMSS compartió que en 2018 se realizaron más de 126 mil intervenciones en unidades de segundo y tercer niveles en Jalisco, mientras que en 2019 la cifra superó las 121 mil. En todo México, el promedio en ese periodo fue de 1.2 millones de cirugías al año; es decir, que alrededor del 10% de todos los eventos en el país se realizan en unidades de Jalisco.

En días pasados, el área de Comunicación Social del IMSS comunicó que ya se reactivaron los servicios médicos pausados durante la pandemia.

“En caso de que algún derechohabiente haya perdido o se suspendió su cita para estudios o consulta durante la pandemia, es necesario que acuda nuevamente a reagendarla, según el nivel de atención requerido. Ante algún síntoma importante o deterioro de salud, deben ir a urgencias de su unidad médica”.

Al igual que los procedimientos quirúrgicos, el IMSS destacó que “es importante que acudan nuevamente a su médico para que se actualicen los estudios preoperatorios y la valoración para su nueva programación de la cirugía”.

TELÓN DE FONDO

Reactivan los servicios generales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los Hospitales Civiles reactivaron los servicios generales tras la baja de casos del COVID-19.

Jaime Andrade, director de los Civiles, contestó que con la reconversión hospitalaria sumaron 750 camas para atender contagiados, pero en días pasados el promedio fue de 13 personas, por lo que reactivaron las consultas generales de otros padecimientos relacionados con fisiología pulmonar, hematología, reumatología y ortopedia, entre otros. Indica que los servicios pausados no eran de carácter urgente.

En el Viejo Hospital Civil, los infectados se recibirán en el piso de Infectología. Y en el Nuevo, en la zona de Medicina Interna.

Por otro lado, el IMSS pide a los derechohabientes que acudan a sus consultas de medicina familiar, de especialidad, cirugías y otros servicios médicos que ya se están recuperando después de la disminución de contagios del virus.

“Algunas de las especialidades que ya se encuentran en operación normal son traumatología y ortopedia, oftalmología, medicina interna, cardiología, neurología, urología, gastroenterología, endocrinología, pediatría, psiquiatría, nefrología, angiología, dermatología, reumatología y cirugía general, entre otras”, compartió.

Hace un mes cerró el Hospital Ángel Leaño, exclusivo para el COVID-19, tras 10 meses de operación. Se buscó entrevista con la Secretaría de Salud para conocer qué le regresarán al Gobierno de Jalisco, pero no respondió.

El IMSS y el Hospital Civil reactivaron distintos servicios médicos, tras la disminución de casos por el COVID-19. EL INFORMADOR/F. Atilano

GUÍA

Áreas más afectadas

Obstetricia y ginecología, cirugía general, plástica, cirugía pediátrica y oncología fueron de las especialidades en las que se notó una baja más pronunciada en las intervenciones durante la pandemia en los hospitales públicos en Jalisco.

fueron de las especialidades en las que se notó una baja más pronunciada en las intervenciones durante la pandemia en los hospitales públicos en Jalisco. Por ejemplo, los eventos de gineco-obstetricia pasaron de 37 mil 170 a 30 mil 472; los de cirugía general, de 17 mil 687 a siete mil 797; y las cirugías plásticas bajaron de cinco mil 261 a dos mil 949 casos.

Por número de eventos realizados en 2020, le siguen las especialidades de traumatología, ortopedia, oncología, ginecología y cirugía general pediátrica.

Estas especialidades se brindaron en los hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud, tanto de la zona metropolitana como regionales, los Hospitales Civiles, el Instituto Jalisciense de Cancerología, el Instituto de Cirugía Reconstructiva, el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, el Hospital General de Occidente, el Instituto Dermatológico, la Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Neonatal, además de la Unidad en Atención Obstétrica y Cuidados Neonatales de Guadalajara.

Jalisco no se adhirió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sino que firmó un acuerdo de coordinación con la institución, lo que significó que el año pasado le dieran tres mil 201 millones de pesos para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.

En el IMSS, en el marco de la “nueva normalidad”, a nivel nacional “la atención médica especializada se realizó en las 35 oficinas de representación estatales y también participaron las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad. Y se cumplió con estrictos protocolos de seguridad e higiene para salvaguardar la salud”.

Por el coronavirus, uno de cada cinco ingresos en el Ipejal

El Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) informa por Transparencia que en 2020 subrogó un total de tres mil 663 cirugías, que representaron una disminución del 42.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la base de datos proporcionada, de esos ingresos, el 17% fueron eventos relacionados al nuevo coronavirus, ya sea como casos probables, confirmados o sospechosos; es decir, uno de cada cinco.

Sobre cuántas operaciones que no son de emergencia o urgencia están pausadas, indicó que “se ha continuado trabajando con base en la disponibilidad hospitalaria, así como con los protocolos de atención COVID-19, para la continua atención en cirugías”.

El Ipejal informó que los hospitales autorizados para la atención de urgencias fuera de los horarios de las “Unimef” son el Centro Hospitalario Bernardette, el Sanatorio Guadalajara, el Hospital Terranova, los Servicios Hospitalarios Santa Catalina y el Hospital Santa Margarita.

Por otro lado, también se le preguntó a la Secretaría de Salud sobre cuántas intervenciones estaban pausadas, a lo que respondió: “La programación de cirugías en cada unidad varía en función de la demanda de servicios y urgencias calificadas que se presentan y que ameritan una intervención quirúrgica, postergando algunas otras que no comprometen la vida y la salud de la persona. Sin embargo, se trata de dar atención a la brevedad y, en caso de la falta de resolución en dicha unidad hospitalaria, se aplica el mecanismo de referencia para la derivación del paciente a otra unidad de mayor resolución, por tal motivo no existe sistema del que se pueda extraer la información para poderse proporcionar”.

En el Ipejal han sido constantes las denuncias por falta de medicinas. EL INFORMADOR/G. Gallo

Un año después... pagarán enfermedades graves de niños

El pasado 4 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo entre el Gobierno de Jalisco y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para el apoyo económico y el pago de las atenciones cubiertas por el Seguro Médico Siglo XXI, el cual se enfoca en la cobertura amplia y de gastos catastróficos para niños menores de cinco años. Los recursos serán por las atenciones brindadas el año pasado.

el cual se enfoca en la cobertura amplia y de gastos catastróficos para niños menores de cinco años. Los recursos serán por las atenciones brindadas el año pasado. “Será hasta por la cantidad que resulte del apoyo económico para el reembolso de las atenciones cubiertas por el programa realizadas a los beneficiarios del mismo durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y procederá para eventos terminados; es decir, padecimientos que han sido resueltos, salvo aquellos que ameritan tratamiento de continuidad”, se indica.

En 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar destacó que brindaría servicios médicos solamente en el primer y segundo niveles de atención para las personas que no contaran con ningún tipo de seguridad social, los cuales incluían a los centros de salud, unidades médicas del IMSS Bienestar, unidades de especialidades médicas y hospitales generales, rurales y comunitarios. “Los Hospitales Nacionales de Salud y Hospitales federales brindan atención de tercer nivel”.

De acuerdo con el Insabi, en el primer nivel se llevan las acciones de promoción a la salud, prevención de enfermedades y atención ambulatoria; es decir, que no incluye hospitalización. También se contemplan las acciones de planificación familiar, tratamiento de enfermedades comunes y revisiones médicas generales.

En el segundo nivel de atención se incluyen hospitalizaciones básicas de urgencia o intervenciones quirúrgicas como partos o fracturas. En este nivel están las especialidades como medicina interna, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia.

Por último, el tercer nivel de atención se refiere a las especialidades más complejas y que requieren investigación clínica o básica, que involucran procedimientos con tecnología de última generación, como cirugía cardiovascular, hemodiálisis o radioterapia.

Sigue #DebateInformador

¿Tiene alguna cirugía pendiente en hospitales públicos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador