Hallan cuerpos que serían de ex policías tonaltecas: fiscal

El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, informó que entre los cuerpos localizados la semana pasada en la Zona Metropolitana de Guadalajara se encontraron dos cadáveres que corresponden a las características de los ex mandos de la Policía de Tonalá, “levantados” en un bar de Tlaquepaque el pasado 15 de febrero.

Sin embargo, indicó que al informar a los familiares de las víctimas de dichos avances, solicitaron realizar todos los exámenes necesarios para confirmar que se trataba de ellos más allá del simple reconocimiento, entre los cuales se incluyen las pruebas de ADN.

“Se localizaron por ahí dos cuerpos que una vez elaborados una serie de dictámenes periciales, en opinión de los peritos pueden concordar con los mandos desaparecidos. Ante esas circunstancias se puso a disposición los avances a las familias y ellos decidieron solicitar que se complementara la identificación probable con una prueba de ADN, misma que se accedió de inmediato y en estos momentos estamos en la espera de la culminación de la prueba para poder confirmarlo al cien por ciento”, expresó el fiscal.

Solís Gómez no reveló en cuál de los hallazgos de cuerpos llevados a cabo la semana podrían encontrarse los de ambos ex mandos. Tan solo en los límites de Tonalá y Zapotlanejo se encontraron la semana pasada 11 bolsas de plástico con restos humanos (dos de ellas dentro de un vehículo), dos cuerpos decapitados y dos cabezas en cajas de cartón, así como el cuerpo de un hombre calcinado dentro de un auto y uno más que fue abandonado en el cruce de Periférico Nuevo y la carretera libre a Zapotlanejo.

Apenas el martes el fiscal del estado había confirmado la muerte de uno de los ex oficiales, sin indicar si se trataba del ex comisario o de alguno de los segundos al mando. Un día después la Comisaría de Tonalá expresó a través de sus redes sociales sus condolencias a la familia del ex comandante, Javier Raudales Mota, quien se encontraba entre los “levantados” la noche del viernes, además del ex comisario Jose Octavio García Aceves y el 03, Gilberto Casillas, quienes habían renunciado a sus cargos ese mismo día.

