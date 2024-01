Con camiones recolectores de basura que pasen con más frecuencia y con más cámaras de videovigilancia, el Ayuntamiento de Guadalajara espera disminuir la basura que actualmente se registra en los puntos limpios soterrados que hay en la ciudad.

Kevin Fraga Moreno, responsable de la Unidad de Proyectos y Construcción de Servicios Públicos, explicó que actualmente existen 60 cámaras en los puntos limpios y se prevé instalar más en los próximos meses.

“Estamos tomando varias acciones la principal estamos equipándonos con más equipos de camiones recolectores y esto permitirá darle una atención diaria a todos los puntos limpios dado que anteriormente por la baja cantidad de vehículos que teníamos en aseo público los camiones que teníamos para los puntos limpios de repente nos ayudaban en la mañana a recoger la basura en algunos mercados y por las tardes en los tianguis”, añadió.

No obstante aclaró que esto no será suficiente si la ciudadanía no apoya con respetar con no dejar basura afuera de los contenedores de los puntos limpios.

Actualmente hay 242 puntos limpios en diferentes puntos de la ciudad, de los cuales 60 cuentan con cámaras de videovigilancia para monitorear e identificar a las personas que depositan de manera irregular la basura.

Detalló que el promedio de personas infraccionadas por tirar basura de manera irregular es de 50 a 60 personas semanalmente.

Los puntos limpios son plataformas que contienen cuatro contenedores destinados para depositar la basura de manera diferenciada: Plástico y pet, papel y cartón, metales y envolturas.

Están distribuidos en toda la ciudad aunque hay una concentración prioritaria en el primer cuadro de la ciudad como el Centro Histórico, Avenida 16 de Septiembre y Paseo Alcalde, entre otras.

De los 242 puntos limpios que hay en la ciudad la empresa concesionaria SULO se encarga de la recolección de 114 puntos limpios y el resto es atendido por el Ayuntamiento.

