Como parte de las actividades Guadalajara, Capital Mundial del Libro, ayer se realizó la presentación del libro “Relatos de un Maniquí”, obra de Jorge Lupercio y Sandro Cruz, en las instalaciones del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), en el Centro Histórico.

“Relatos de un Maniquí”, de la autoría de Jorge Lupercio y Sandro Cruz, es un recorrido por el mundo de la moda en Guadalajara, el cual abarca el registro de 1970 a la actualidad.

En sus páginas se documentan, a través de la pluma de especialistas de la industria, década por década, los trabajos y tendencias de cada época, además de reunir a las y los protagonistas de cada una de éstas, como lo son diseñadores, modelos y firmas.

“Estos ‘Relatos de un Maniquí’ dignifican toda esta historia de nuestra ciudad, en una industria que, probablemente, se veía como algo superficial, como algo que no tenía un valor agregado, que era para pocas personas. Hoy vemos que la industria de la moda es para Jalisco, no solamente para Guadalajara, una economía importantísima; pero no se trata de una industria de la maquila de la moda, de lo contrario, sino que son principales creativos a nivel nacional, que están aquí en Jalisco”, afirmó el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro.

ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

Lemus Navarro puntualizó que, como resultado del trabajo, talento y esfuerzo de personajes de la industria de la moda, se consolidaron eventos de talla internacional, como Intermoda y MODAMA.

Como parte de la presentación de este libro, se instaló en la planta baja del MUPAG una muestra artística complementaria a la narrativa de la obra, donde se puede disfrutar de una serie de fotografías de gran formato, ilustraciones, documentos, así como maniquíes que portan atuendos representativos.

Por su parte, Jorge Lupercio y Sandro Cruz, compartieron con las y los asistentes que este título tiene por finalidad plasmar el esfuerzo y legado de integrantes de la industria de la moda, así como reconfigurar el paradigma de dicho ramo de la industria.

“En verdad, el libro se convierte en un legado para nuestra hermosa y bella ciudad, y de eso se trata. Es un libro que habla de un bloque, que habla de toda una industria, de todo un hacer, y de justamente esto que se nos reconoce en otros lados y que a veces como tapatíos se nos olvida que, en verdad, como tapatíos somos muy talentosos”, señaló Sandro Cruz.

ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

“Relatos de un Maniquí” contribuye a consolidar a Guadalajara como capital de la moda en México y como una de las ciudades más creativas de América Latina.

“Este libro tiene que tener la trascendencia y el lugar que se merece en los hogares, en las oficinas ejecutivas. No es un libro de moda solamente, es un libro de arte, de cultura, habla de historia, habla de sociedad, habla de comunicación”, dijo Jorge Lupercio.

Por otra parte, “Relatos de un Maniquí” reúne los textos de distintos especialistas, no sólo del mundo de la moda, sino también del arte y la cultura de nuestra ciudad.

“Este proyecto en especial me llena de emoción (…), para resaltar la importancia de Guadalajara en el mundo del diseño de modas y modelaje a nivel internacional, sueño que se ha hecho realidad y ha quedado plasmado en este maravilloso libro”, expresó por su parte Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Guadalajara.

Cabe señalar que parte de las ventas de este libro se donarán a Villas Miravalle, un hogar temporal para niñas, niños y adolescentes que han padecido algún maltrato físico, sexual o psicológico, y que se encuentran bajo resguardo, canalizados por autoridades como la Fiscalía del Estado de Jalisco, Delegaciones o Procuradurías.

En dicho espacio las y los niños son atendidos de manera integral por un equipo técnico interdisciplinario conformado por trabajadores sociales, médicos, psicólogos, educadores y maestros.

Asimismo, se realiza seguimiento a la situación jurídica de los albergados por parte de las procuradurías de custodia, tutela y adopciones del municipio correspondiente.

ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

Finalmente Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General de Construcción de Comunidad, destacó la importancia de esta obra, por lo cual se integró al programa de la fiesta literaria en la ciudad.

Con el nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, la Perla Tapatía se convirtió en el epicentro de la literatura y la cultura a nivel mundial, por lo cual se diseñaron estrategias para impulsar la recuperación del espacio público, la vinculación y cohesión social, así como fortalecer la identidad barrial en la ciudad.

Se desarrollaron más de dos mil 600 actividades durante 2022 y 2023, en colaboración con actores estratégicos de la academia, la iniciativa privada y la sociedad civil organizada; tuvieron la participación de más de 2 millones de personas.

Con el paso del tiempo, nuestra ciudad se ha consolidado como sede de importantes firmas mexicanas de alta costura, como Benito Santos, Julia & Renata y Takasami, entre otras.

En este evento estuvieron presentes Luis Cisneros Quirarte, Regidor del Ayuntamiento de Guadalajara; José Luis Coronado Vázquez, Director de Cultura de Guadalajara; Gerardo Lammers, Director del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas de Guadalajara; entre otras personalidades.

