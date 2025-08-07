Siempre es un buen momento para visitar La Primavera, uno de nuestros pulmones más grandes. No obstante, es en el temporal de lluvias cuando el bosque adquiere uno de sus encantos más intensos: el verdor que aturde en todos sus ámbitos -en sus árboles, cerros y praderas resplandecientes de color-, y porque la lluvia propicia un tipo de vida que brota de la tierra en esta temporada: los hongos.

Este sábado 9 de agosto habrá un recorrido guiado en el bosque, con la intención de conocer, identificar y aprender sobre los hongos que crecen en La Primavera a raíz de las lluvias, en una caminata matutina acompañada por un biólogo experto a través de los árboles impregnados del aroma del rocío. El picnic se disfrutará con alimentos de temporada, preparados por uno de los chefs más reconocidos de Guadalajara, y es una experiencia para toda la familia -recomendada para niños mayores de siete años-, en una inmersión consciente e interesante en todos los secretos que aguarda nuestro bosque.

“Picnic y Hongos en el Bosque” es una mirada más atenta y pausada a uno de los ecosistemas más importantes para Guadalajara: unas cuantas horas de senderismo entre las hierbas, los caminos de tierra y la frescura de la mañana, para recorrer el bosque desde esta búsqueda de hongos. Conocer lo nuestro para comprenderlo y así cuidarlo. Desconectarse de la urbe y su tráfago, su concreto y sus vehículos, para respirar el silencio que habita en La Primavera, y adentrarse en todos esos misterios que aguardan en el mundo de los hongos.

CT