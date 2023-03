Tras la denuncia de desperfectos en la recién inaugurada Plaza Luis Barragán, en el Centro Histórico de Guadalajara, el alcalde tapatío, resaltó que la administración municipal no ha recibido la obra y no lo hará hasta se subsane cualquier imperfecto y se encuentre en las condiciones que marca el contrato.

“Quiero ser muy claro en que el Municipio no ha recibido la obra ni la vamos a recibir hasta que no esté completamente terminada, no vamos a liberar de responsabilidad al proveedor hasta que la plaza no se encuentre al 100 por ciento de cómo se estipuló el contrato”, apuntó.

El primer edil reconoció que tres losetas de cantera se desprendieron de la base de la fuente, mismas que ya fueron atendidas por los contratistas a cargo de la obra, mientras que continúa en reparación la mecánica del espejo de agua para que el líquido corra por la edificación sin contratiempos. Comentó que tras su apertura, el espejo de agua no había estado en funcionamiento debido a reparaciones menores que no permitían que el agua estuviera fluyendo.

EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Por su parte, el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, expuso que este tipo de desperfectos son comunes en obras de gran escala, y afirmó que por parte de la empresa constructora se ha subsanado cada error señalado en horarios que no afecten el uso de este espacio por parte de la población, es decir, entre las 23 y las 6 horas del día.

Aparte del tema de las losetas despegadas, el funcionario municipal comentó que quedan pendientes tapas para cuartos de control y revisar la correcta instalación de cada loseta de cantera, lo cual podría tardar una semana más.

La semana pasada, el Ayuntamiento tapatío y el Gobierno de Jalisco inauguraron la Plaza Luis Barragán, un espacio de cinco mil 700 metros cuadrados de superficie, el cual cuenta con 16 tabachines, internet gratuito, iluminación, Punto Limpio, bancas de concreto con asientos y respaldo de madera, fuente y espejo de agua, entre otros aditamentos; con una inversión de 40 millones de pesos, integrada al monto total de recurso presupuestado.

FS