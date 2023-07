Este jueves se llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva etapa de renovación del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, la cual consta de la recuperación de la quinta y sexta sala (Sor Manuela y la Antonio Arias respectivamente) nuevos quirófanos y la Unidad de Radiología e Imagenología, ante el desgaste de su operación ininterrumpida desde que comenzó operaciones hace 200 años.

El director de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade, destacó que se logró pasar de 22 a 34 quirófanos, incluyendo quirófanos de alta especialidad, donde se espera atender a un promedio de dos mil 500 pacientes al año, así como otras dos mil 500 intervenciones “de alta complejidad”, pero donde también se espera poder reducir los tiempos de espera por una intervención general (sin contemplar urgencias) a entre siete y 10 días.

Por otra parte, dijo, la Unidad de Radiología e Imagenología podrá brindar más 50 mil estudios, reduciendo sustancialmente los periodos de espera. Destacó, solo en estos espacios se realizó la inversión de 450 millones de pesos, sin contemplar que se abrirán 124 plazas más, que tendrán un costo de 64 millones de pesos anuales. “Estamos haciendo honor a Fray Antonio Alcalde, quien fundó este hospital quien llevó servicios a los más desprotegidos, pero también tuvo la visión para la formación de recursos humanos para la salud”, destacó el director.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se dijo impactado de todos estos cambios, que favorecen e impulsan la labor “de quienes en este espacio reciben dolor y lo transforman en esperanza para las y los pacientes”. “Con esta renovación se demuestra que lo público no debe ser feo, y que sobre todo lo público no debe ser indigno. Hay que ser autocríticos, sigue habiendo muchos espacios que no se merece la humanidad doliente, y en eso asumo una parte de la responsabilidad, porque los dormitorios de los mil 100 residentes y 500 internos no tienen la dignidad que merecen las y los estudiantes que se están formando en este hospital. Por eso hice un compromiso, que la Universidad invertirá la mitad de cualquier inversión que haga el Hospital Civil para renovar y construir los nuevos dormitorios”, manifestó el rector durante su participación en este evento.

Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado, agradeció las inversiones hechas a este nosocomio, lo cual le vuelve un hospital nuevo y de actualidad, luego de que hace 20 años se rehabilitara apenas la sala de Cardiología para comunicarla con la sala Juan Valdéz, cuando con trabajos exhaustivos y tras encontrar en España los planos que se logró conectar. “Los trabajos que se han hecho por años para poner a este hospital en la actualidad ha incluido a muchas personas, y hoy el Gobierno de Jalisco ha puesto todos sus ojos en el Hospital Civil para ponerlo en la actualidad con una remodelación histórica”, destacó el secretario.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, destacó que estas obras se convierten en un proyecto común donde cada ente aporte desde su responsabilidad. Por ejemplo, dijo, el ayuntamiento tapatío apoyó con la renovación de los muros perimetrales, pero además de las obras complementarias, como la intervención de las calles en sus alrededores y de obras de recuperación del espacio público, incluyendo aquellas obras de conexión, como por ejemplo, la ampliación del Paseo Alcalde.

Destacó también que estas obras no solo dignifican a las y los pacientes, sino también de las y los médicos, personal de enfermería, camilleros y de todo el personal que labora en este nosocomio. Por su parte el gobernador de Jalisco externó que para él, la entrega de esta nueva etapa de renovación de los hospitales civiles es una alegría, por tratarse de obras que hacen justicia a la ciudadanía sin seguridad social.

El mandatario destacó que al día de hoy se han invertido alrededor de dos mil 400 millones de pesos de las distintas obras que se han impulsado en los últimos años en los Hospitales Civiles, incluyendo por ejemplo la Unidad de Atención Especial Materno Infantil y el Área de Atención a Niñas y Niños con Quemaduras, incluyendo también los mil 200 millones de pesos que costará el nuevo Hospital Civil de Oriente, que brindará cobertura a nueve municipios aledaños a Tonalá.

Este, añadió, ya se encuentra construido en su primer edificio, donde se contará con 55 consultorios y 10 servicios de diagnóstico y tratamiento ambulatorio. El edificio de hospitalización quedará concluido en 2024. Por otra parte, añadió que como parte de los trabajos emprendidos por esta administración para dignificar el sistema de salud estatal, añadió, se está por lograr una nueva dosificación de mil trabajadores más, con el objetivo de darles certidumbre laboral.

