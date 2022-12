Para que los tapatíos decidan los puntos a atender con el remozamiento de banquetas y calles, la edición 2023 del presupuesto participativo que realiza el Ayuntamiento de Guadalajara se enfocará en la intervención de esos espacios públicos.

Bonifacio Ramírez Santiago, director de Participación Ciudadana del Gobierno tapatío, explicó que desde agosto pasado hicieron consultas en colonias del municipio para conocer las peticiones de obras prioritarias y, en su mayoría, se enfocaron en el estado de calles y aceras.

“De todo este ejercicio se desprendieron alrededor de cinco mil 111 solicitudes, de las cuales más de tres mil se enfocaron específicamente a calles y banquetas”.

La consulta del presupuesto participativo inicia el 2 de enero de 2023 y cierra el último día de marzo, periodo en el que los ciudadanos votarán por las zonas y subzonas en donde se requieren las acciones.

Habrá 10 puntos de consulta en todas las recaudadoras municipales y en los módulos móviles de autopago. También se puede participar vía internet.

“Básicamente, la gente solicitó esta intervención. Y lo que hacemos es considerar las siete zonas del municipio: de esas hay subzonas, entonces será abierta la pregunta en función de calles y banquetas. Nos vamos a ir por subzona. La gente cuando se acerque a emitir su opinión puede ubicar dónde vive y puede votar por su intervención”.

También habrá una urna itinerante que se colocará en la Presidencia Municipal y en otros puntos para que participen ciudadanos en general.

Sobre el monto a invertir, Sergio Valadez, titular de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas, detalló que superará los 259 millones de pesos.

Las calles seleccionadas en el presupuesto participativo serán renovadas. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Intervención de banquetas inicia en el primer semestre del 2023

Tras la consulta del presupuesto participativo 2023, que se realizará en el primer trimestre del año, las obras de intervención en calles y banquetas comenzarán a más tardar en junio por los tiempos que implican los procesos de licitación, explicó Sergio Valadez, titular de proyectos de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara.

El funcionario municipal detalló que la intervención incluirá infraestructura básica de agua potable, drenaje y puntos de iluminación. “La intervención tiene que ver con el estado de las vialidades, la precariedad de infraestructura. Incluye la infraestructura de servicios, agua potable, drenaje y canalizaciones eléctricas. Superficie de rodamiento en buen estado, banquetas amplias y seguras con iluminación con sentido peatonal, junto con la organización del mobiliario, balizamiento y señalización”, detalló.

Agregó que también se incluyen los elementos de accesibilidad universal y cruceros seguros.

Cuestionado. sobre el motivo por el cual la mayoría de los ciudadanos, consultados sobre los proyectos a incluir en el esquema de presupuesto participativo, pidieron intervención de calles y banquetas; el funcionario tapatío lo atribuyó a la percepción de seguridad y a la necesidad de tener espacios más ordenados. “Posiblemente tiene que ver con la percepción de seguridad, si las calles por las que transitamos están llenas de brincos, agujeros o son oscuras, de entrada, da la impresión de inseguridad. Por eso los proyectos incluyen el ordenamiento y aprovechamiento del espacio sea banquetas o vialidades”, comentó.

Respecto a las obras que ganaron en la edición 2022 del presupuesto participativo, informó que ya están en la etapa final de ejecución y entrega.

Obras ganadoras en 2022

Centro. Mantenimiento en calles deterioradas e iluminación en el centro Histórico.

Minerva. Mantenimiento en calles deterioradas e iluminación en el centro histórico.

Huentitán. Mantenimiento en calles deterioradas e iluminación con sentido peatonal en la zona Huentitán.

Oblatos. Mantenimiento en calles deterioradas e iluminación con sentido peatonal en la Zona Oblatos.

Olímpica. Mantenimiento en calles deterioradas y Programa de Escuelas con estrella.

Tetlán. Mantenimiento en calles deterioradas y Programa de Escuelas con estrella.

Cruz del Sur. Mantenimiento en calles deterioradas y renovación de parques, para la recuperación del espacio público.

Echeverría. Mantenimiento en calles deterioradas y Programa de Escuelas con estrella.

CLAVES

Predial. En 2022 vía presupuesto participativo se definió la inversión de 209 millones de pesos en obras que presentaron 15% de la proyección de recaudación de predial.

Aumenta. La bolsa para el presupuesto participativo ha crecido, en 2018 fueron 170 millones; para 2023 llegará a 259 millones de pesos.

Éxito. La participación en la consulta de presupuesto participativo arrancó con 73 mil 774 ciudadanos en la edición de 2016; llegó a 129 mil votantes en el 2022.

Conjunto. El propósito del presupuesto participativo es impulsar el desarrollo municipal y regional, los Ayuntamientos pueden convenir con el Poder Ejecutivo del Estado la realización de inversiones públicas conjuntas.

Mejoras. Esta herramienta debe impulsar efectuar obras prioritarias y proyectos sociales para la recuperación del espacio público, el mejoramiento y rehabilitación de calles, la rehabilitación o creación de áreas verdes.

Sustentable. Otros proyectos que se pueden incluir son el mejoramiento o construcción de infraestructura y acciones de desarrollo sustentables para la cultura, el deporte y la recreación, fortalecimiento de la seguridad pública, del desarrollo social, medio ambiente, juventud y participación ciudadana.

La consulta del presupuesto participativo será del 2 de enero al 31 de marzo de 2023; habrá puntos de consulta en las recaudadoras municipales y en los módulos móviles de auto pago, además de internet. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

“Congelan” bolsa para el ejercicio

La actual administración estatal no ha aplicado la herramienta de presupuesto participativo para que los ciudadanos definan el destino de recursos dedicados a inversión pública. Desde 2020 no se ha incluido la partida en el presupuesto estatal; además, desde 2019, cuando se consideraron 500 millones, no hay registro en el Periódico Oficial de las convocatorias emitidas para la votación de obras.

La Secretaría de Participación Ciudadana refirió que en 2020 transfirió los recursos a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para aplicarlos en las obras del presupuesto participativo en proyectos como consultas ciudadanas para atender la rehabilitación de hospitales, carreteras y escuelas. No se proporcionaron más detalles sobre el listado de obras y las consultas realizadas.

Según la actual Ley del Sistema de Participación Ciudadana, la organización y desarrollo de las consultas de presupuesto participativo estarán a cargo del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos. Establece que, en el caso del Poder Ejecutivo, la propuesta de presupuesto participativo se debe presentar preferentemente en el mes de enero de cada año.

En la legislación se define al presupuesto participativo como el mecanismo mediante el cual los habitantes del Estado definen el destino de un porcentaje de los recursos públicos.