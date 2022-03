Gobierno de Jalisco simula empatía y atención a desaparecidos: Hagamos

Este martes, el partido Hagamos expresó mediante un comunicado su reconocimiento a diversos colectivos como el de las Madres Buscadoras de Sonora A. C. por su labores emprendidas en la búsqueda de desaparecidos, donde señalan que en el tema hay una respuesta nula por parte del Gobierno del Estado.

“Lamentamos que, ante un escenario desalentador, con números cada vez más altos de personas desaparecidas, como los presentados por los propios colectivos, el gobierno del estado no se posicione y solo simule empatía y atención desde su escritorio. Lo decimos fuerte y claro: el problema no se terminará si no hay voluntad política para atender las desapariciones” señaló el partido.

A su vez, los integrantes de Hagamos solicitaron que se cumplan las siguientes acciones marcadas en la Ley de Desapariciones del Estado de Jalisco, expedida hace poco más de un año.

En primer lugar, destacan que se genere un Programa Estatal de Búsqueda que establezca los lineamientos para la creación y actuación de células de búsqueda municipales, aunado a la creación de cuatro registros homologados como:

Personas desaparecidas.

Fosas comunes y clandestinas.

Banco estatal de datos forenses.

Registro estatal de personas fallecidas no identificadas.

A su vez, piden capacitar a todo el personal de gobierno del estado y municipios en desapariciones.Dotar de equipamiento tecnológico a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y garantiza la coordinación entre órdenes de gobierno en acciones conjuntas que den respuesta al tema de desaparecidos en el estado para acompañar a las familias y colectivos.

JM