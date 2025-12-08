Reconocen a Notarios por Mérito Internacional y Compromiso Social

En el marco del informe del Consejo de Notarios del Estado de Jalisco, a través de su presidente Mtro. José Luis Leal Campos, tres notarios jaliscienses fueron reconocidos por sus colegas, con la presea “Narciso Plutarco Lomelí Enríquez” al mérito internacional en la función notarial y la presea “Víctor Flores Márquez” al mérito en la función social del notariado.

Uno de los galardonados fue el notario público número 1 del municipio de Tuxpan, Jalisco, Odilón Campos Navarro, quien recibió la medalla y reconocimiento al Mérito Internacional. La presea de Compromiso Social se entregó a dos personas: a Salvador Guillermo Plaza Arana, notario público número 7 de San Pedro Tlaquepaque, y, de forma post-mortem, a Manuel Bailón Cabrera, notario público número 35 de Guadalajara.

Con el nombramiento de “Narciso Plutarco Lomelí Enríquez” al galardón al Mérito Internacional, se buscó rendir homenaje a su trayectoria por haberse convertido en un referente nacional e internacional de la función notarial.

Sobre el galardonado, Leal Campos, destacó la vasta experiencia de Campos Navarro, quien cuenta con más de 35 años en la función notarial internacional. “Por su dedicación e impacto positivo en su labor, en la consolidación de estándares notariales que trascienden fronteras, proyectado la participación de nuestro Colegio y de México en la Unión Internacional del Notariado Latino. Gran impulsor de la modernización jurídica, del fomento y cooperación entre países y adalid en los valores que sustentan la función notarial: responsabilidad, imparcialidad, vocación de servicio y mirar siempre por el bien común”.

El notario público número 1 de Tuxpan manifestó, “Recibo con honor esta distinción. Al hacerlo, los invito a participar en las actividades internacionales que son crisol de conocimientos, de academia. Pero principalmente de afecto, amistad y solidaridad notarial internacional”, apuntó.

Por su parte, la presea al Compromiso Social adoptó el nombre de Víctor Flores Márquez como homenaje a esta actividad que desarrolló a lo largo de su trayectoria y por su participación en la formación de varias generaciones de notarios.

En cuanto al primer galardonado, el presidente anotó que, aunque la intención era entregar una sola medalla, gracias al “profundo compromiso, dedicación y sensibilidad humana demostrados en el ejercicio de la fe pública” se determinó, por unanimidad, entregar la presea al “jefe Bailón”.

Manuel Bailón Zuñiga, hijo del galardonado, señaló que la razón de ser de los notarios es servir a la ciudadanía. “Día a día recibo gente que me hace memoria de mi señor padre. Me hace memoria de la diligencia con la que los atendía, aunque no tuvieran recursos, aunque no les cobrara la asesoría. Eso me llena de orgullo, me hace sentir que la vocación que tenemos como notarios tiene sentido”.

Sobre el segundo galardón al Compromiso Social, entregado al notario Plaza Arana, Leal Campos resaltó el acompañamiento, la orientación y la seguridad jurídica que caracterizan el quehacer diario del laureado, “salvaguardando siempre la dignidad de las personas, procurando una sociedad justa y equilibrada”.

El notario reconocido declaró que la medalla recibida es para todos sus compañeros, muestra de la labor que todos los días hacen en beneficio de la función notarial. “Como dijo el hijo de Manuel, lo que está empezando a cambiar la imagen de los notarios fuera de un contexto social y de responsabilidad social. Actualmente la imagen está cambiando totalmente, y todo esto es gracias a ustedes”.

Al final, también se entregó un reconocimiento y constancia como notario en retiro a Francisco Márquez Hernández, por su desempeño en la función notarial de 1997 a 2025.

Destacan logros del Colegio

En el primer informe de actividades al frente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, para el periodo 2025-2027, José Luis Leal Campos destacó las acciones realizadas por el Consejo que preside como referente de un Colegio vivo y cercano a la comunidad, encaminado a la innovación y modernidad.

“Desde la conformación de nuestra planilla establecimos como objetivo central la interacción con diversos actores del sector público y privado para establecer mecanismos de comunicación que nos permitan transitar de mejor manera en nuestra relación institucional y personal como notarios. En estos meses de labor al frente de nuestro Colegio, establecimos con el Gobierno del Estado una mesa transversal para desahogar los temas comunes que garanticen una mejor prestación del servicio notarial”, dijo.

Como parte de estas acciones, Leal Campos destacó la representación del Colegio en reuniones con autoridades de los tres niveles de Gobierno, con organismos de la sociedad civil, con organizaciones del sector inmobiliario de Jalisco y la presencia en medios de comunicación. Además, por primera vez, el Colegio estuvo presente en los Consejos Técnicos Catastrales de los 125 municipios de la entidad, mientras que el Consejo Técnico Catastral de Guadalajara sesionó en las instalaciones del Colegio.

Además, indicó, se han suscrito acuerdos de colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa, SIAPA, Secretaría de Transporte, Instituto Jalisciense de la Vivienda, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Ayuntamiento de Zapopan, Fiscalía del Estado, la Universidad de Guadalajara, entre muchos otros, lo que demuestra las relaciones de colaboración para fortalecer y cumplir con la función notarial.

