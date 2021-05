Gobernador señala que incendios provocados buscan desestabilizar a Jalisco

Luego de que se registraran siete incendios forestales el día de ayer y de que se diera a conocer que algunos de ellos fueron provocados, el gobernador de Jalisco señaló que estos son producto de intereses que buscan desestabilizar a Jalisco.

“En un hecho que nunca se había visto en nuestra ciudad, siete incendios forestales fueron provocados al mismo tiempo en el Área Metropolitana de Guadalajara. La verdad es que duele, lastima mucho la mezquindad de quienes por intereses difíciles de entender están haciendo estos actos, sometan nuestra ciudad y pongan en riesgo la vida de nuestros ciudadanos y de las mujeres y los hombres que dieron una batalla extraordinaria”.

El mandatario estatal afirmó que el origen de los siniestros tiene intereses políticos e inclusive tiene imágenes para sostener que estos fueron provocados, ya que ayer se detectaron por parte de la Unidad de Protección Civil personas que se encontraban en el lugar al momento de iniciar los trabajos de control y extinción del fuego, las cuales estaban actuando para que los incendios se propagaran.

"Están tratando de generar una agenda política con temas que son verdaderamente riesgosos para nuestra ciudad”

“Lo que estamos viviendo no puede explicarse de otra manera que a partir de la lógica de que intereses muy puntuales, muy específicos, están tratando de generar una agenda política con temas que son verdaderamente riesgosos para nuestra ciudad”

Asimismo, indicó que debido a la zona en la que se registraron se descarta la posibilidad de que los incendios fueran provocados para utilizar las tierras con fines agrícolas o inmobiliarios.

“Ojo, no provocados para la producción agrícola, no provocados por intereses inmobiliarios, estamos hablando de zonas en las que eso no puede pasar. Estamos hablando de incendios provocados con otra intención, de los siete que se sucedieron ayer curiosamente cinco fueron en Zapopan”.

Ante esto, informó que esta mañana se acordó en la mesa de seguridad que se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Jalisco para iniciar una investigación a fondo y dar con los responsables.

“A los personajes que están lastimando a la ciudad para lucrar políticamente, no pueden hacerle esto a Guadalajara, no es posible lo que estamos viviendo, no es posible que se utilicen las tragedias para lucrar con la política”, finalizó.

